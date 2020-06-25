Премьер-лига
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Шахтер будет праздновать чемпионство в Киеве. Медали и кубок горнякам вручат на Олимпийском
В Киеве будет праздник?
Поединок 28-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" примет "Зарю", состоится 27 июня в Киеве на НСК "Олимпийский".
На этот матч "горняки" выйдут уже в статусе чемпиона нынешнего сезона.
При этом, как сообщает официальный сайт "горняков", по окончании встречи "Шахтер" будет награжден чемпионским кубком и золотыми медалями.
Отметим, что в нынешнем сезоне "Шахтер" изначально играл домашние матчи в Харькове, однако после возобновления сезона без зрителей на трибунах перебрался в Киев.
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Источник:ФК Шахтер
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