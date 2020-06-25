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Шахтер будет праздновать чемпионство в Киеве. Медали и кубок горнякам вручат на Олимпийском

Премьер-лига
(1 голосов)

В Киеве будет праздник?

Шахтер будет праздновать чемпионство в Киеве. Медали и кубок горнякам вручат на Олимпийском
Новина українською

Поединок 28-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" примет "Зарю", состоится 27 июня в Киеве на НСК "Олимпийский".

На этот матч "горняки" выйдут уже в статусе чемпиона нынешнего сезона.

При этом, как сообщает официальный сайт "горняков", по окончании встречи "Шахтер" будет награжден чемпионским кубком и золотыми медалями.

Отметим, что в нынешнем сезоне "Шахтер" изначально играл домашние матчи в Харькове, однако после возобновления сезона без зрителей на трибунах перебрался в Киев.

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В статье: Заря (Луганск) НСК Олимпийский Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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