Мариуполь сдал плановые тесты на коронавирус

В рамках медицинского протокола по подготовке к 28-му туру УПЛ тренерский штаб, футболисты и сотрудники ФК "Мариуполь" которые тесно соприкасаются в работе с командой, сдали ПЦР тесты.

Диагностика проводится специалистами одной из мариупольских клиник.

Результаты исследований будут известны в течение суток.

Напомним, что в воскресенье "Мариуполь" сыграет матч 28-го тура УПЛ с "Днепром-1".