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Мариуполь сдал плановые тесты на коронавирус

Премьер-лига
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Результат будет известен в пятницу

Мариуполь сдал плановые тесты на коронавирус
Новина українською

В рамках медицинского протокола по подготовке к 28-му туру УПЛ тренерский штаб, футболисты и сотрудники ФК "Мариуполь" которые тесно соприкасаются в работе с командой, сдали ПЦР тесты.

Диагностика проводится специалистами одной из мариупольских клиник.

Результаты исследований будут известны в течение суток.

Напомним, что в воскресенье "Мариуполь" сыграет матч 28-го тура УПЛ с "Днепром-1".

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В статье: ФК Мариуполь коронавирус
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Источник:
ФК Мариуполь

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