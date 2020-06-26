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Мариуполь сдал плановые тесты на коронавирус
Результат будет известен в пятницу
В рамках медицинского протокола по подготовке к 28-му туру УПЛ тренерский штаб, футболисты и сотрудники ФК "Мариуполь" которые тесно соприкасаются в работе с командой, сдали ПЦР тесты.
Диагностика проводится специалистами одной из мариупольских клиник.
Результаты исследований будут известны в течение суток.
Напомним, что в воскресенье "Мариуполь" сыграет матч 28-го тура УПЛ с "Днепром-1".
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Источник:ФК Мариуполь
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