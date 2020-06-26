Новый главный тренер ФК Львов заметил слабые тактические знания своих футболистов

Георгий Цецадзе в подготовке игроков ФК "Львов" к дебютному матчу под своим руководством часто останавливал тренировки, делал акцент на дисциплине и тактических знаниях футболистов, сообщает телеканал Футбол.

Мы сейчас в основном на тактику работаем и на стратегию игры. Это компоненты, над которыми нужно работать и которые нужно объяснять, потому что игроки этого не знают. Если бы они знали, я бы не говорил.

Первый матч под руководством Георгия Цецадзе львовяне проведут в субботу, 27 июня в Луцке против "Карпат" в 28 туре УПЛ.