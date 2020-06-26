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С Александрией у Колоса не сыграют двое защитников

Премьер-лига
(2 голосов)

Участие еще 3 игроков - под вопросом

С Александрией у Колоса не сыграют двое защитников
Новина українською

Ковалевский "Колос" продолжает свою подготовку к очередной игре в чемпионате, где в 28 туре УПЛ сыграет против "Александрии".

Рабочий цикл команда начала во вторник.

Постепенно возвращаются к работе Антон Яшков, Павел Ореховский и Александр Бондаренко.

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Не смогут принять участие в поединке сразу два защитника - Кирилл Петров и Евгений Ефремов. Оба пропускают игру из-за дисквалификации.

Домашний поединок против "Александрии" без зрителей "Колос" сыграет в субботу, 27-го июня, в Киеве на "Оболонь-Арене". Начало игры в 17:00.

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В статье: Александр Бондаренко Кирилл Петров Антон Яшков ФК Александрия Колос (Ковалевка) Евгений Ефремов Павел Ореховский
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Источник:
Колос

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