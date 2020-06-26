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Коуч Карпат рассказал о потерях команды перед дерби с ФК Львов
В Луцк "зелено-белые" отправятся в субботу
Роман Санжар, главный тренер "Карпат", сообщил телеканалу Футбол о подготовке своей команды к матчу 28 тура УПЛ с ФК "Львов".
У нас почти все ребята здоровые, мы получили отрицательные тесты [на COVID-19]. Еще двое ребят пока, скажем так, не восстановились.
Ничего необычного, стараемся, чтобы ребята достигли оптимальных кондиций, потому что мы долгое время не работали, много пропустили. Но желание у всех есть, все работают и стараются.
Также тренер сообщил, что во Львове команда будет готовиться к матчу до субботы, 27 июня. Тогда, в день игры, отправятся в Луцк.