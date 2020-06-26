Наставник из УПЛ вошел в топ-20 тренеров мира, которые дольше всего возглавляют свои команды

Главный тренер черниговской "Десны" из УПЛ Александр Рябоконь оказался в рейтинге Футбольной Обсерватории CIES как один из тренеров, которые дольше всего тренируют свои команды.

Статисты посчитали дни во главе команды, у Рябоконя по состоянию на 1 июня было 2 998.

Первое место занял Бруно Лузи, который 6910 дней возглавляет "Шамбли" (клуб второй лиги Франции). Он руководит командой еще с 2001 года.

В рейтинге также есть Диего Симеоне (испанский "Атлетико" Мадрид), Кристиан Штрайх (немецкий "Фрайбург"), Виталий Журавский (белорусский "Ислочь").