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Коуч ФК Львов: Дерби с Карпатами? Думаю, победим

Премьер-лига
(1 голосов)

Санжар тоже согласится?

Коуч ФК Львов: Дерби с Карпатами? Думаю, победим
Новина українською

Георгий Цецадзе, главный тренер "Львова", прокомментировал телеканалу Футбол будущее противостояние в дерби с "Карпатами" в 28 туре УПЛ (матч состоится в субботу, 27 июня, в Луцке на стадионе "Авангард", начало - в 17:00).

Для господина Цецадзе дерби будет первым официальным матчем во главе ФК "Львов".

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Дерби в любой стране важно. Не только львовяне - вся Украина будут смотреть этот матч!

Конечно, мы настраиваемся на игру и хотим выиграть. Думаю, это удастся.

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В статье: ФК Львов дерби Карпаты (Львов) Георгий Цецадзе
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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+48729424520 (Chelm)
26.06.2020 в 11:13
Привикли вже без Карпат --- вийти і зробити позорище-- смішно.... та і виліт в 1 лігу уже 100 % ІМ ГАРАНТОВАНИЙ.....ЛУЧШЕ БЕЗ ІГОР І ТАК НЕ ВИІГРАЮТЬ НІ У КОГО....
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