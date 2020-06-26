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Коуч ФК Львов: Дерби с Карпатами? Думаю, победим
Санжар тоже согласится?
Георгий Цецадзе, главный тренер "Львова", прокомментировал телеканалу Футбол будущее противостояние в дерби с "Карпатами" в 28 туре УПЛ (матч состоится в субботу, 27 июня, в Луцке на стадионе "Авангард", начало - в 17:00).
Для господина Цецадзе дерби будет первым официальным матчем во главе ФК "Львов".
Дерби в любой стране важно. Не только львовяне - вся Украина будут смотреть этот матч!
Конечно, мы настраиваемся на игру и хотим выиграть. Думаю, это удастся.
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Источник:Футбол News
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26.06.2020 в 11:13
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