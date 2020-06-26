Коуч ФК Львов: Дерби с Карпатами? Думаю, победим

Георгий Цецадзе, главный тренер "Львова", прокомментировал телеканалу Футбол будущее противостояние в дерби с "Карпатами" в 28 туре УПЛ (матч состоится в субботу, 27 июня, в Луцке на стадионе "Авангард", начало - в 17:00).

Для господина Цецадзе дерби будет первым официальным матчем во главе ФК "Львов".

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