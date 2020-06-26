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Болельщики Шахтера смогут виртуально посетить матч с Зарей
Через Zoom
Донецкий "Шахтер" устроил акцию для своих болельщиков на матч 28 тура УПЛ с "Зарей". Любой из них после регистрации в специальном чате получит ссылку на Zoom-трансляцию матча.
В этой онлайн-беседе можно будет как посмотреть игру, так и поздравить команду с досрочным 13-м по очереди чемпионством в Украине. Ведь после матча состоится церемония награждения.
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Игроки увидят болельщиков на больших экранах, установленных по обе стороны вокруг поля НСК "Олимпийский".
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Источник:Інстаграм-сторінка Шахтаря
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