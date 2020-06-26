Олимпик готовится к бою с Ворсклой. В случае пенальти - не сомневаются

Донецкий "Олимпик" готовится к воскресному выездному экзамену полтавской "Ворсклой" в 28 туре УПЛ (матч начнется в 19:30).

Исполняющий обязанности главного тренера Игорь Климовский отмечает в разговоре с телеканалом Футбол, что "бело-зеленые" - очень агрессивная команда.

Очень нравятся некоторые игроки у них. Будет трудно нам.

Умение бороться до конца у "Ворсклы" выделяет и защитник олимпийцев Евгений Цымбалюк.

Как готовились к этому времени, так и будем дальше. Все нормально, уважаем их.

В случае появления в составе Исенко? У нас есть штатный пенальтист, я в нем уверен. Даже если пенальти будет - убежден, удача будет на нашей стороне - забьет.