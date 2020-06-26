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Олимпик готовится к бою с Ворсклой. В случае пенальти - не сомневаются

Премьер-лига
(1 голосов)

Исенко не спасет

Олимпик готовится к бою с Ворсклой. В случае пенальти - не сомневаются
Новина українською

Донецкий "Олимпик" готовится к воскресному выездному экзамену полтавской "Ворсклой" в 28 туре УПЛ (матч начнется в 19:30).

Исполняющий обязанности главного тренера Игорь Климовский отмечает в разговоре с телеканалом Футбол, что "бело-зеленые" - очень агрессивная команда.

Очень нравятся некоторые игроки у них. Будет трудно нам.

Умение бороться до конца у "Ворсклы" выделяет и защитник олимпийцев Евгений Цымбалюк.

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Как готовились к этому времени, так и будем дальше. Все нормально, уважаем их.

В случае появления в составе Исенко? У нас есть штатный пенальтист, я в нем уверен. Даже если пенальти будет - убежден, удача будет на нашей стороне - забьет.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олимпик (Донецк) Евгений Цымбалюк Игорь Климовский Павел Исенко
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Источник:
Футбол News

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