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Климовский: Ребята здоровы. Теперь ждем решения от федерации, можно ли им играть
Олимпик готовится к матчу с Ворсклой
Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский в эфире ТК "Футбол" поделился настроем на воскресный матч против "Ворсклы" в рамках 28 тура УПЛ.
"Мы уже с "Ворсклой" играли не один раз. Это очень агрессивная, атакующая команда. Мне очень нравятся некоторые футболисты у них. Будет сложно.
Ребята здоровы – это хорошо. Теперь ждем решения от федерации, можно ли им играть", – сказал специалист.
Напомним, что матч "Ворскла" - "Олимпик" состоится в воскресеьне 28 июня и начнется в 19:30.
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Источник:ТК Футбол
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