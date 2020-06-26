Климовский: Ребята здоровы. Теперь ждем решения от федерации, можно ли им играть

Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский в эфире ТК "Футбол" поделился настроем на воскресный матч против "Ворсклы" в рамках 28 тура УПЛ.

"Мы уже с "Ворсклой" играли не один раз. Это очень агрессивная, атакующая команда. Мне очень нравятся некоторые футболисты у них. Будет сложно.

Ребята здоровы – это хорошо. Теперь ждем решения от федерации, можно ли им играть", – сказал специалист.

Напомним, что матч "Ворскла" - "Олимпик" состоится в воскресеьне 28 июня и начнется в 19:30.