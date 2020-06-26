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Шахтер представил обновленный клубный автобус

Премьер-лига
(4 голосов)

Главный элемент айдентики – футболка, в которой Шахтер завоевал Кубок УЕФА.

Шахтер представил обновленный клубный автобус
Новина українською

Донецкий "Шахтер" представил новый дизайн клубного автобуса.

Главный элемент обновленной айдентики – домашняя игровая футболка, созданная на основе формы, в которой "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА.

На обновленном чуде техники "горняки" уже отправятся на матч 28-го тура УПЛ с "Зарей".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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K-Spirit (Киев)
26.06.2020 в 17:47
Всадник без головы. О Майн Рид.
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beatles (Крижопіль)
26.06.2020 в 17:36
ну...не знаю! без головы оно как-то ...стремно смотрится!
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