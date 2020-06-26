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Шахтер представил обновленный клубный автобус
Главный элемент айдентики – футболка, в которой Шахтер завоевал Кубок УЕФА.
Донецкий "Шахтер" представил новый дизайн клубного автобуса.
Главный элемент обновленной айдентики – домашняя игровая футболка, созданная на основе формы, в которой "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА.
На обновленном чуде техники "горняки" уже отправятся на матч 28-го тура УПЛ с "Зарей".
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (2)
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K-Spirit (Киев)
26.06.2020 в 17:47
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beatles (Крижопіль)
26.06.2020 в 17:36
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