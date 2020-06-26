  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Михайленко: Хочется, чтобы судьи как можно скорее навели у себя порядок и не мешали играть в футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайленко: Хочется, чтобы судьи как можно скорее навели у себя порядок и не мешали играть в футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 готовится к матчу с Мариуполем

Михайленко: Хочется, чтобы судьи как можно скорее навели у себя порядок и не мешали играть в футбол
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке команды к матчу 28-го тура УПЛ с "Мариуполем".

- Дмитрий Станиславович, как вы считаете, станет ли ближайшая игра днепрян против "Мариуполя" ключевой в распределении мест во второй шестерке?

- Она не станет ключевой, но будет важной. "Мариуполь" - наш ближайший преследователь и клуб, который ставит своей целью играть в плей-офф чемпионата, поэтому игра будет важной для обеих команд. Однако, учитывая тот факт, что все команды во второй шестерке примерно одного уровня, борьба за самые высокие места в ней продолжится и после этой игры.

- После матча в Полтаве снова пошли разговоры о судействе. Насколько все это мешает команде?

- Конечно, мешает. Мы видим, что в каждом туре судейские скандалы - и большие, и маленькие, поэтому сейчас наш судейский корпус точно находится не в лучшем состоянии. Многие результативных ошибок и жалоб на арбитраж, поэтому хочется, чтобы судьи не мешали играть в футбол, а были бы более справедливыми и как можно скорее навели у себя порядок, поскольку ситуация на самом деле не очень хорошая.

- Некоторые эксперты говорят, что поскольку у "Днепра-1" есть определенный запас очков, Дмитрий Михайленко начал экспериментировать с составом на будущее. Согласитесь ли с этим мнением, и можно ли ожидать эксперименты в матче в Мариуполе?

- Нет, мы не экспериментируем с составом. Просто сейчас мы входим в ту фазу чемпионата, когда будет много игр, поэтому нам надо правильно распределять нагрузки. Мы не можем после двухмесячной паузы играть одним составом, поэтому нам нужно, чтобы вся обойма игроков, а это 16-20 футболистов, была готова выйти и помочь команде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...