Михайленко: Хочется, чтобы судьи как можно скорее навели у себя порядок и не мешали играть в футбол

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке команды к матчу 28-го тура УПЛ с "Мариуполем".

- Дмитрий Станиславович, как вы считаете, станет ли ближайшая игра днепрян против "Мариуполя" ключевой в распределении мест во второй шестерке?

- Она не станет ключевой, но будет важной. "Мариуполь" - наш ближайший преследователь и клуб, который ставит своей целью играть в плей-офф чемпионата, поэтому игра будет важной для обеих команд. Однако, учитывая тот факт, что все команды во второй шестерке примерно одного уровня, борьба за самые высокие места в ней продолжится и после этой игры.

- После матча в Полтаве снова пошли разговоры о судействе. Насколько все это мешает команде?

- Конечно, мешает. Мы видим, что в каждом туре судейские скандалы - и большие, и маленькие, поэтому сейчас наш судейский корпус точно находится не в лучшем состоянии. Многие результативных ошибок и жалоб на арбитраж, поэтому хочется, чтобы судьи не мешали играть в футбол, а были бы более справедливыми и как можно скорее навели у себя порядок, поскольку ситуация на самом деле не очень хорошая.

- Некоторые эксперты говорят, что поскольку у "Днепра-1" есть определенный запас очков, Дмитрий Михайленко начал экспериментировать с составом на будущее. Согласитесь ли с этим мнением, и можно ли ожидать эксперименты в матче в Мариуполе?

- Нет, мы не экспериментируем с составом. Просто сейчас мы входим в ту фазу чемпионата, когда будет много игр, поэтому нам надо правильно распределять нагрузки. Мы не можем после двухмесячной паузы играть одним составом, поэтому нам нужно, чтобы вся обойма игроков, а это 16-20 футболистов, была готова выйти и помочь команде.