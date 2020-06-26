Протасов: Вызывает беспокойство регулярное упоминание отдельных арбитров из-за некачественного арбитража

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов высказался относительно последних матчей УПЛ, в которых от СМИ и болельщиков негативную оценку получила работа судей.

"К футбольному арбитражу всегда были претензии – так сложилось исторически. Конечно, мы все хотим, чтобы количество ошибок арбитров была минимальным, в идеале – чтобы их не было вообще. Именно для этого УАФ внедрила систему ВАР в матчах чемпионата и Кубка Украины.

Пока система используется только на ключевых матчах чемпионата, но УАФ работает над тем, чтобы с сезона 2021/2022 ВАР был задействован на всех матчах УПЛ. В то же время в отдельных случаях судьи, по моему мнению, неэффективно используют систему ВАР, что приводит к неудовлетворенности качеством арбитража.

Комитет арбитров УАФ – независимая структура. У комитета и его руководителя Лучано Лучи есть полная поддержка со стороны руководства УАФ. Никто не вмешивается в их кадровые вопросы, вопросы ротации арбитров и их наказания.

В то же время вызывает определенное беспокойство регулярное упоминание отдельных арбитров в контексте некачественного арбитража матчей чемпионата. Яркий пример – Николай Балакин, который недавно вновь допустил грубые ошибки после длительного отстранения за подобные действия.

К сожалению, непонятные, досадные судейские ошибки есть не только в матчах УПЛ, но и в матчах только возобновленной Первой лиги. В первом же туре после возобновления встреч в Первой лиге мы имеем большие претензии одной из команд к качеству арбитража.

В частности, это касается работы Ярослава Козыка в матче "Черноморец" – "Волынь". Напомню, этот опытный арбитр уже был ранее отстранен от арбитража в матчах УПЛ за грубые ошибки. Но, похоже, выводы сделаны не были.

Судя по имеющимся видеоповторам и предварительному анализу, уже сейчас можно говорить, что арбитраж в этом матче не соответствовал его уровню, а главный арбитр принял ряд спорных решений.

Арбитр Ярослав Козык был назначен на этот матч с учетом важности встречи для распределения итоговых мест в турнирной таблице. Но надо признать, что арбитр не оправдал надежды, и отдельные его решения вызвали резонанс среди представителей футбольного сообщества.

Надеюсь, что комитет арбитров примет эту информацию к сведению и сделает соответствующие выводы", – сказал Протасов.