Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Ворскле четверо травмированных. Максимов в матче с Олимпиком обещает дать шанс молодежи
Матч с Мариуполем был для полтавчан очень непростым
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК "Футбол" рассказал кадровой ситуацией в команде перед матчем 28 тура УПЛ с "Олимпиком".
"С "Олимпиком" будут перестановки в составе. Четыре человека травмировались после игры с "Мариуполем". Некоторые игроки пропустят матч из-за карточек, у кого-то повреждения.
Дадим шанс молодым. Играем дома, будем стараться", - сказал Максимов.
Напомним, что матч "Ворскла" - "Олимпик" состоится в воскресенье 28 июня и начнется в 19:30.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...