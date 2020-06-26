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В Ворскле четверо травмированных. Максимов в матче с Олимпиком обещает дать шанс молодежи

Премьер-лига
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Матч с Мариуполем был для полтавчан очень непростым

В Ворскле четверо травмированных. Максимов в матче с Олимпиком обещает дать шанс молодежи
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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК "Футбол" рассказал кадровой ситуацией в команде перед матчем 28 тура УПЛ с "Олимпиком".

"С "Олимпиком" будут перестановки в составе. Четыре человека травмировались после игры с "Мариуполем". Некоторые игроки пропустят матч из-за карточек, у кого-то повреждения.

Дадим шанс молодым. Играем дома, будем стараться", - сказал Максимов.

Напомним, что матч "Ворскла" - "Олимпик" состоится в воскресенье 28 июня и начнется в 19:30.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Олимпик (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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