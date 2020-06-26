В Ворскле четверо травмированных. Максимов в матче с Олимпиком обещает дать шанс молодежи

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК "Футбол" рассказал кадровой ситуацией в команде перед матчем 28 тура УПЛ с "Олимпиком".

"С "Олимпиком" будут перестановки в составе. Четыре человека травмировались после игры с "Мариуполем". Некоторые игроки пропустят матч из-за карточек, у кого-то повреждения.

Дадим шанс молодым. Играем дома, будем стараться", - сказал Максимов.

Напомним, что матч "Ворскла" - "Олимпик" состоится в воскресенье 28 июня и начнется в 19:30.