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Шуток много стало: Олимпик сдал отрицательные тесты и готовится к матчу с Ворсклой

Премьер-лига
(1 голосов)

Олимпийцы в полной боеготовности

Шуток много стало: Олимпик сдал отрицательные тесты и готовится к матчу с Ворсклой
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Нападающий "Олимпика" Тарас Завийский в эфире ТК "Футбол" поделился последними новостями из лагеря клуба перед матчем 28 тура УПЛ против "Ворсклы".

Отмечается, что сегодня футболисты и работники клуба сдали отрицательные тесты на COVID-19 на клубной базе.

"Мы понимаем, что другие клубы должны иметь гарантию, что в "Олимпике" все здоровы, чтобы начали готовиться к играм. Это нормальный процесс.

Шуток много стало, начали осторожнее относиться к этому, чем раньше", - сказал Завийский.

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В статье: Олимпик (Донецк) Тарас Завийский
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Источник:
ТК Футбол

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