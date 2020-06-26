Шуток много стало: Олимпик сдал отрицательные тесты и готовится к матчу с Ворсклой

Нападающий "Олимпика" Тарас Завийский в эфире ТК "Футбол" поделился последними новостями из лагеря клуба перед матчем 28 тура УПЛ против "Ворсклы".

Отмечается, что сегодня футболисты и работники клуба сдали отрицательные тесты на COVID-19 на клубной базе.

"Мы понимаем, что другие клубы должны иметь гарантию, что в "Олимпике" все здоровы, чтобы начали готовиться к играм. Это нормальный процесс.

Шуток много стало, начали осторожнее относиться к этому, чем раньше", - сказал Завийский.