Кузнецов: Противостояние Десны и Динамо - это будет своего рода матч года

Экс-защитник киевского "Динамо" 80-х Олег Кузнецов, который в начале своей игровой карьеры выступал за "Десну", а затем перешел в "Динамо", поделился своим экспертным мнением о воскресном матче чемпионата Украины между этими командами в Чернигове.

- "Десна" борется за медали чемпионата Украины, в связи с этим, насколько интересной и бескомпромиссной будет встреча с "Динамо"?

- Надеюсь, получится интересная игра. "Десна" в случае поражения прекращает борьбу за второе место, поэтому не сомневаюсь, что черниговцы приложат все силы, чтобы обыграть "Динамо". Но судя по последним матчам, у "Десны" наметился определенный спад, поэтому все равно фаворитом предстоящей встречи считаю "Динамо". Надеюсь, киевляне победят.

- В нынешнем сезоне "Десна" уже дважды отбирала очки у "Динамо" - в первом круге на НСК "Олимпийский" черниговцы победили 2:1, а на втором этапе также в Киеве сыграли вничью 1:1. Похоже, эта команда – неудобный соперник для динамовцев?

- Рано или поздно такую неутешительную тенденцию нужно прерывать. Одинаковых матчей не бывает, каждый раз все складывается по-разному. Возможно, после карантина "Динамо" не совсем удачно стартовало в матче с "Шахтером", но затем за счет игр команда заметно набрала ритм, тонус и прибавила в игре. Сейчас, на мой взгляд, именно киевляне выглядят предпочтительнее.

- Что, по вашему мнению, "Десна" может противопоставить гостям, чтобы завоевать очки в домашнем матче в Чернигове?

- Сразу скажу, что "Десна" - очень неплохая команда, мне она нравится. В ней собрано много игроков, которые выступали в других клубах Премьер-лиги и являются достаточно опытными. Причем, это не 11-12 человек, а и запасные. Черниговцы как раз сильны в этом компоненте – они не раз переламывали ход игры в свою пользу как раз благодаря заменам. Также у них очень хороший тренер Александр Рябоконь, который от матча к матчу доказывает свой уровень. Так что "Динамо" будет тяжеловато, но, повторюсь, судя по игре, которую в последнее время демонстрируют обе команды, перевес на стороне киевлян.

- В прошлом туре "Динамо" обыграло "Колос", а "Десна" уступила "Заре", на ваш взгляд, команды подходят к матчу в разном моральном состоянии?

- Нет, полагаю, за неделю тренерские штабы обеих команд подготовят игроков должным образом. Учитывая, что для "Десны" это последний шанс зацепиться за второе-третье место, а "Динамо" должно побеждать во всех оставшихся играх, ни на кого не оглядываясь, чтобы остаться на втором месте, думаю, в Чернигове будет своего рода "матч года".

- Игроки и тренеры "Динамо" подчеркивают, что для них каждый матч, словно финальный, наверное, это касается всех команд первой шестерки?

- Естественно. Наверное, кроме "Шахтера", все команды решают свои задачи. "Динамо", "Заря" и "Десна" - претенденты на второе место. Меньше шансов у "Александрии". Но уверен, даже "Колос" планирует, как победить в оставшихся матчах, ведь им предстоит участвовать в переходных играх за право выступать в Лиге Европы. Поэтому проходных матчей ни у кого не будет – все заинтересованы в результате, в итоге и поединки получаются зрелищными.

- В составе "Десны" из-за дисквалификации не сыграет основной защитник Максим Имереков, на ваш взгляд, это ключевая фигура для черниговцев?

- По составу и опытности футболистов, думаю, "Десна" занимает третье место. Игроки прошли и Первую лигу, и поиграли в хороших клубах Премьер-лиги. Поэтому надеюсь, что потеря одного игрока не очень скажется на общей силе команды.

- В прошлом сезоне два забитых мяча в ворота "Десны" на счету защитника Томаша Кендзеры, он даже как-то признался, что это его "любимая" команда. Как считаете, Томаш отличится в ближайшее воскресенье?

- Почему бы и нет? Тем более, если не ошибаюсь, Кендзера подключается в штрафную площадь соперника во время всех стандартных положений "Динамо", поэтому, естественно, у него есть шанс забить. Конечно, при этом обстоятельства должны сложиться нужным образом, но повторюсь, вероятность достаточно велика.