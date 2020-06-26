  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ утвердила даты доигровок двух перенесенных матчей Карпат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты доигровок двух перенесенных матчей Карпат

Премьер-лига
(2 голосов)

Поединки львовян с Мариуполем и Днепром-1 состоятся 1 и 7 июля

УПЛ утвердила даты доигровок двух перенесенных матчей Карпат
Новина українською

Дирекция УПЛ совместно с клубами второй шестерки утвердила календарь доигровок матчей "Карпат", которые были перенесены из-за случаев заражения коронавирусом в львовском клубе.

Матч 24 тура "Карпаты" - "Мариуполь" состоится в Мариуполе в среду 1 июля. Начало игры запланировано на 19:00.

Также напомним, что, согласно календарю, 4 июля там же, в Мариуполе, состоится матч 29 тура "Мариуполь" - "Карпаты".

Матч 26 тура "Карпаты" - "Днепр-1" состоится в среду 8 июля в Днепре. Время начала игры будет определено дополнительно.

Сроки проведения других перенесенных матчей Группы будут определены на заседании, которое состоится 14 июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Карпаты (Львов) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...