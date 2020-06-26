УПЛ утвердила даты доигровок двух перенесенных матчей Карпат

Дирекция УПЛ совместно с клубами второй шестерки утвердила календарь доигровок матчей "Карпат", которые были перенесены из-за случаев заражения коронавирусом в львовском клубе.

Матч 24 тура "Карпаты" - "Мариуполь" состоится в Мариуполе в среду 1 июля. Начало игры запланировано на 19:00.

Также напомним, что, согласно календарю, 4 июля там же, в Мариуполе, состоится матч 29 тура "Мариуполь" - "Карпаты".

Матч 26 тура "Карпаты" - "Днепр-1" состоится в среду 8 июля в Днепре. Время начала игры будет определено дополнительно.

Сроки проведения других перенесенных матчей Группы будут определены на заседании, которое состоится 14 июля.