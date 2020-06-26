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Днепр-1 с отрицательным результатом протестировался на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

У днепрян все хорошо

Днепр-1 с отрицательным результатом протестировался на коронавирус
Новина українською

В среду 24 июня "Днепр-1" сдал поточные ПЦР-тесты на коронавирус.

Сегодня днепровский клуб получил результаты тестирования, которые принесли исключительно отрицательные результаты.

Таким образом, днепряне в штатном режиме продолжают готовится к матчу 28-го тура УПЛ с "Мариуполем", который состоится в воскресенье 28 июня.

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В статье: СК Днепр-1 коронавирус
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Источник:
СК Днепр-1

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