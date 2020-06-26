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Днепр-1 с отрицательным результатом протестировался на коронавирус
У днепрян все хорошо
В среду 24 июня "Днепр-1" сдал поточные ПЦР-тесты на коронавирус.
Сегодня днепровский клуб получил результаты тестирования, которые принесли исключительно отрицательные результаты.
Таким образом, днепряне в штатном режиме продолжают готовится к матчу 28-го тура УПЛ с "Мариуполем", который состоится в воскресенье 28 июня.
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Источник:СК Днепр-1
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