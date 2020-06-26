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Цецадзе: Когда принял Львов, ожидал, что будет хуже

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер собирается ставить команде атакующую игру

Цецадзе: Когда принял Львов, ожидал, что будет хуже
Новина українською

Главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе, который приступил к работе с командой в начале недели, рассказал о своих первых впечатлениях.

"Получилось то, что я и ожидал. Даже ожидал, что будет хуже. Когда тренер приезжает на концовку чемпионата, он не будет менять кардинально. Это неправильно. Но свои маленькие коррективы делаю.

Но за неделю не переделаешь команду. Я и не пытаюсь переделать. Работаем, все нормально. Если мы не будем показывать зрелище – это не будет нравиться людям. А есть факты из практики, что зрелищный футбол приносит результат. Постараемся это сделать", – сказал Цецадзе.

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В статье: ФК Львов Георгий Цецадзе
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Источник:
ТК Футбол

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