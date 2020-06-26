  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик получил "свежие" отрицательные результаты тестирования на COVID-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик получил "свежие" отрицательные результаты тестирования на COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе все здоровы и готовы играть в футбол

Олимпик получил "свежие" отрицательные результаты тестирования на COVID-19
Новина українською

Донецкий "Олимпик" получил "свежие" результаты тестирования на COVID-19.

По информации клуба, результаты ПЦР-тестирования 26.06.2020 тренерского штаба, футболистов и персонала клуба оказались отрицательными.

Отрицательные результаты получили и трое футболистов, которые сдали позитивные тесты неделю назад, но в дальнейшем их заражение не подтвердились.

Таким образом, "Олимпик" готов отправиться на выездной матч 28-го тура УПЛ против "Ворсклы", который состоится в воскресенье 28 июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...