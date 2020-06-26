Олимпик получил "свежие" отрицательные результаты тестирования на COVID-19

Донецкий "Олимпик" получил "свежие" результаты тестирования на COVID-19.

По информации клуба, результаты ПЦР-тестирования 26.06.2020 тренерского штаба, футболистов и персонала клуба оказались отрицательными.

Отрицательные результаты получили и трое футболистов, которые сдали позитивные тесты неделю назад, но в дальнейшем их заражение не подтвердились.

Таким образом, "Олимпик" готов отправиться на выездной матч 28-го тура УПЛ против "Ворсклы", который состоится в воскресенье 28 июня.