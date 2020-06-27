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Сидорчуку сняли швы. Капитан Динамо приступил к индивидуальным тренировкам

Премьер-лига
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Также индивидуально работает и Никита Бурда

Сидорчуку сняли швы. Капитан Динамо приступил к индивидуальным тренировкам
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Киевское "Динамо" проводит финальный отрезок подготовки к матчу 28-го тура УПЛ с "Десной".

Как сообщает официальный сайт киевлян, вернулся к работе и капитан команды Сергей Сидорчук, которому уже сняли швы с рассеченной ноги.

Пока капитан "Динамо" занимается отдельно, вместе с Никитой Бурдой, который также проходит восстановление после травмы. Сергей еще не готов помочь команде в Чернигове, однако есть все основания полагать на его возвращение в общую группу на следующей неделе.

Напомним, что матч "Десна" - "Динамо" состоится в воскресенье, 28 июня, в Чернигове. Начало игры - в 19:30.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
ФК Динамо

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