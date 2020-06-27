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Стало известно, во сколько Коринтиансу обойдётся выкуп Сидклея
27-летний игрок выступает на родине на правах аренды
У "Коринтианса" есть право выкупа вингбека "Динамо" Сидклея за 4,4 миллиона евро. Об этом сообщает бразильское издание Centraldotimao.
В декабре аренда 27-летнего игрока истекает, после чего "мушкетёры" вынуждены будут решить заинтересованы ли они в его полноценном выкупе.
Сидклей связан контрактом с "Динамо" до июля 2023 года.
Ранее "Коринтианс" выплатил за аренду Сидкеля порядка 400 тысяч евро.
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