Стало известно, во сколько Коринтиансу обойдётся выкуп Сидклея

У "Коринтианса" есть право выкупа вингбека "Динамо" Сидклея за 4,4 миллиона евро. Об этом сообщает бразильское издание Centraldotimao.

В декабре аренда 27-летнего игрока истекает, после чего "мушкетёры" вынуждены будут решить заинтересованы ли они в его полноценном выкупе.

Сидклей связан контрактом с "Динамо" до июля 2023 года.

Ранее "Коринтианс" выплатил за аренду Сидкеля порядка 400 тысяч евро.