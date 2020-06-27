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Михайленко: Матч с Мариуполем не станет ключевым с турнирной точки зрения

Премьер-лига
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Наставник поделился ожиданиями перед игрой с "Мариуполем"

Михайленко: Матч с Мариуполем не станет ключевым с турнирной точки зрения
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура УПЛ против "Мариуполя".

"Эта встреча не станет ключевой в плане распределения мест во второй шестерке, но будет важной. "Мариуполь" – наш ближайший преследователь и клуб, который ставит своей целью играть в плей-офф чемпионата, поэтому встреча будет важной для обеих команд.

Однако, учитывая тот факт, что все команды во второй шестерке примерно одного уровня, борьба за самые высокие места в ней продолжится и после этого матча.

Мы не экспериментируем с составом. Просто сейчас мы входим в ту фазу чемпионата, когда будет много матчей, поэтому нам надо правильно распределять нагрузки.

Мы не можем после двухмесячной паузы играть одним составом, поэтому нам нужно, чтобы вся обойма игроков, а это 16-20 футболистов, была готова выйти и помочь команде", – сказал Михайленко официальному сайту клуба.

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В статье: Дмитрий Михайленко
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