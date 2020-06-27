Премьер-лига
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Исенко попал на радар Бенфики – Record
Юный кипер привлёк всеобщее внимание
16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко находится на радаре у "Бенфики", сообщает Record.
О конкретике на данный момент речи не идет. Скауты клуба продолжат следить за развитием игрока.
Исенко дебютировал за первую команду "Ворсклы" в полуфинале Кубка Украины против "Мариуполя" (1:1, 3:2 пен).
Ранее сообщалось, что интерес к вратарю сборной Украины U-17 проявлял "Шахтёр".
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