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Исенко попал на радар Бенфики – Record

Премьер-лига
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Юный кипер привлёк всеобщее внимание

Исенко попал на радар Бенфики – Record
Новина українською

16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко находится на радаре у "Бенфики", сообщает Record.

О конкретике на данный момент речи не идет. Скауты клуба продолжат следить за развитием игрока.

Исенко дебютировал за первую команду "Ворсклы" в полуфинале Кубка Украины против "Мариуполя" (1:1, 3:2 пен).

Ранее сообщалось, что интерес к вратарю сборной Украины U-17 проявлял "Шахтёр".

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В статье: Ворскла (Полтава) Павел Исенко
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