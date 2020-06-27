Акценты. Особенности национального ВАРа

Как всегда, это мнение зрителя. Который волен расставлять акценты так, как ему видится. А обращать ли на них внимание – прерогатива читателя. Этой темы мы касались неоднократно, но сегодня речь пойдет о своеобразных выводах, которые напрашиваются после первого рубежа в использовании системы ВАР в УПЛ – перед последним решающим кругом финальных турниров.

Скажу сразу, что в целом весь предшествующий опыт работы ВАР в международных соревнованиях убедил в его необходимости и пользе. Национальные чемпионаты других стран меня мало интересуют – уж такой вам попался самобытный зритель. Дебют ВАР в Украине ожидал с живым интересом. И теперь разочарован: считаю, он был успешно провален.

Акцент первый: избранность. Впервые мы здесь общались на эту тему полгода назад – когда стало известно о том, что ВАРу в Украине быть. И начинали с того, что его введение, уж извините, тупо с февраля – с момента возобновления сезона – само по себе выглядело нелепостью. Курсивом пойдут цитаты из декабрьской статьи.

Неужели же действительно эта манна с небес посыплется на участников чемпионата в эти избранные несколько последних туров предварительной дистанции? В эти благословенные 18% двухкругового общего турнира. В то время как предыдущие 82% прошли под знаком небывалого в последние годы беспредела госпожи Фемиды.

Какова логика использования данной системы лишь в последней, еле-еле пятой части соревнования? Не правильнее ли было бы танцевать от печки, пусть хотя бы со старта финальных турниров?.. Иначе введение ВАР в УПЛ будет выглядеть не велением времени, а неуклюжим экспериментом.

Именно так оно и выглядит нынче. К тому же, напомню, в каждом туре ВАР обслуживает лишь два матча из шести – то есть, каждый третий, в среднем.

Кого-то будут судить со всей тщательностью и привлечением передовых технологий, а кто-то (причем в большинстве случаев) останется заложником элементарных судейских ошибок. Так оно виделось тогда. Сегодня же зачастую разница лишь в том, что ошибки допускаются с участием ВАР, если не им же и провоцируются.

Вместо наведения порядка имеем усугубление хаоса. Нередки случаи, когда вмешательство ВАР вызывает нарекания, и не только у пострадавшей стороны. Нет ощущения торжества справедливости, вопросов стало только больше. Разве не так?

Кого судит ВАР? Грядущий 28-й тур станет десятым с начала использования видеоассистентов. Так вот, лишь однажды за эти 10 туров система ВАР не была задействована в матче с участием киевского "Динамо". Да и то лишь потому, что стадион в Александрии оказался не готов к этому технически, иначе мы имели бы все сто процентов.

Для сравнения: у "Десны" - 7 игр с ВАРом, у "Зари" - 6, у "Шахтера" - 5, у "Днепра" - 4… у "Львова" с "Карпатами" - ни одной на двоих. В свое время мы рассуждали о логике логистики, которая рулит украинским ВАРом. И шо, сынку, помогли тебе твои ВАРы?

Воз и ныне там: динамофобы вопиют о том, что Киев тащат – динамофилы же о том, что его топят. А сам ВАР, полное ощущение, вместо того чтобы внести ясность, еще более все запутывает.

Кто судит с ВАР? Лишь два из двадцати рассматриваемых матчей прошли без участия арбитров с Киевщины (город или область - как по мне, определяющей роли не играет). В матчах с участием "Динамо" восемь раз они были арбитрами ВАР, а трижды еще и рефери (то есть, работали в тандеме). Исключение составила лишь игра с "Шахтером".

Еще семь раз из восьми возможных киевляне обслуживали поединки с участием конкурентов "Динамо" ("Зари", "Десны", "Александрии"). Дважды – в качестве рефери, еще дважды – за пультом в фургоне, и трижды – оба-два в тандеме. Киев все схватил?

Не спешите с выводами. Все упирается в нашу ущербность. Или, если вам так благозвучнее, избирательность. Полсезона, треть матчей тура и лишь восемь человек, которых учили судить с ВАР битых полгода (не считая Монзуль сотоваришки, которых сертифицировали на женском ЧМ – поэтому их так активно у нас и пользуют в этих матчах).

Далее. Из этих восьми - лишь четверо рефери, остальные – ассистенты (читай: лайнсмены). То есть, работать с видео – что в роли рефери, что арбитром ВАР – в Украине могут и имеют право лишь пять человек: Арановский, Балакин, Бойко, Романов и Монзуль. А также лишь три пары их ассистентов (включая Ардашеву и Стрелецкую).

Как видим, трое из пяти – киевляне, еще один из соседнего Днепра. Очевидно, именно этот нехитрый и удобный географический принцип и лег во главу угла при подготовке арбитров для работы с системой ВАР. Полгода, как ни крути. А теперь ребята выгребают полной ложкой. Тогда как вся их вина в том, что их угораздило жить в столице или неподалеку от нее.

Они стали подлинными заложниками системы, их фактически подставили из практических соображений. Им никуда не деться с этой подводной лодки, и, если что случится, считайте, виновные нами уже назначены. Они же избранные.

Акцент второй: видео. И об этом мы говорили полгода назад.

Кто и как будет снимать и показывать материал для видеоассистентов? Если некие специально обученные на этот счет люди – питань немає. Но если будет тупо использоваться картинка, которую наблюдаем мы с вами сегодня – пиши пропало.

Сколько раз вам доводилось слышать от экспертов арбитража: к сожалению, качество видеоповторов не дает возможности судить о правильности решения судьи? Это случается иной раз даже в трансляциях каналов ТРК "Футбол", не является редкостью на "2+2", и стало фактически правилом на "УНИАН".

Неужели ВАРовцы будут руководствоваться этими повторами? А какими же еще? Обсуждая эту тему еженедельно со своим приятелем-арбитром, пришел к неизбежному выводу. Никак не менее 50% ответственности за творящийся с ВАР в УПЛ бардак несет наше телевидение. Ибо, насколько я понимаю, это на основании его видео должны приниматься судейские решения.

Довольно часто, глядя повторы, убеждаешься в одном: ясно, что ничего не ясно. А иной раз просто поражаешься непрофессионализму операторов, снимающих футбол. Наверное, человек, проработавший худо-бедно десяток лет на спортивном ТВ, имеет право об этом говорить. А мы еще наезжаем на судей, что они долго смотрят и слушают…

Иногда такое ощущение, что арбитр сознательно предпочитает не смотреть "кинишку", потому что боится окончательно запутаться. Что не раз и происходило на наших глазах. Тот же Бойко, к примеру, самые верные свои решения принимал самостоятельно. А как стал прислушиваться и приглядываться – покатился по наклонной. Хотя Комитет арбитров так не считает. Честь мундира?

Поймал себя на том, что уже почти любая остановка игры из-за ВАР раздражает. Подсознательно ждешь подвоха, которому любители теории заговора тут же найдут логичное объяснение. Повторюсь, в УПЛ видеоповторы не облегчают жизнь арбитрам, а лишь усложняют ее. Думаю, не только мне есть с чем сравнивать.

Акцент третий: психология. Мы живем в обществе, где никто никому не верит. Утрирую, конечно. Но представления о том, что повсюду господствуют корыстные соображения, накрепко въелись в наше сознание. Поэтому многие из нас уже изначально со скепсисом ожидали пришествия ВАРа. Дескать, у нас и его будут использовать так, как выгодно сильным мира сего.

Первые же неоднозначные решения и ляпсусы мгновенно разожгли этот костер, который, по сути, никогда и не затухал. Оставим за бортом давно доставшую всех вменяемых любителей футбола извечную перепалку фанатов "Динамо" и "Шахтера". Но и без них среди нас в достатке тех, кто готов увидеть черную кошку в темной комнате. Даже если ее там нет.

А тут такой простор для домыслов! Вот же, все видно (причем каждому видно именно на том конкретном повторе, который подтверждает его точку зрения – зачастую предвзятую из-за симпатий или антипатий к конкретному клубу)! Я так и знал!!! Дурят нашего брата…

Судьи – такие же живые люди, как мы с вами. Не поверю, что они не ощущают этого психологического давления, пусть даже на пустом стадионе. Они понимают лучше нашего, насколько велика их ответственность за принятие решений. Они ощущают, что в глазах общественности их роль козлов отпущения еще больше возросла.

Со стороны кажется, что они поплыли. И именно в связи с введением ВАР. Если первые полсезона это казалось неким мандражом в преддверии судьбоносных изменений, то теперь тот, кто должен был им помочь, парадоксально им мешает! Они словно бы лишились почвы под ногами.

А ведь, внимательно и регулярно отслеживая судейство в УПЛ, должен вам сказать: еще в прошлом сезоне количество ошибок было существенно меньшим. Чаще гуляли волны на ровном месте, на деле же поводы для обсуждения арбитража лично у меня случались куда как реже.

А стоит ли нам вообще огород городить? Во всяком случае, если долгожданное пришествие системы ВАР в Украину будет именно таким – бессистемным, выборочным и практически беспомощным. Прибавьте сюда неизбежный человеческий фактор, и тогда вы поймете, отчего меня преследует рефрен старой песенки: "Лучше уж никак вместо как-нибудь!"

Так я заканчивал полгода назад. Что к этому добавить? Что обратной дороги нет? И теперь в ушах звучит другой, более жесткий мотив:

"Было же форсу, Богом клянусь!

А прорвались же к черту!"