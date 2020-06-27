  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовское дерби за пределами Львова

Карпаты - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча УПЛ
Новина українською

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 28-й тур
27 июня. Луцк. Стадион "Авангард". Начало в 17:00
"Карпаты" - "Львов"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Трансляция "УНІАН" (по подписке, первые 10 минут просмотр бесплатный)

Трансляция FootballHub (бесплатно)

Львовские "Карпаты" сегодня проведут дебютный матч после карантина и вынужденной самоизоляции из-за болезни некоторых исполнителей на коронавирус. Первым же соперником "зелёно-белых" станут соседи из ФК "Львов". Мало того, что это дерби, так ещё и поединок двух худших команд нынешнего сезона украинской Премьер-лиги. "Карпаты" отстают от "сине-золотых" на восемь баллов, и если не начать отыгрывать очки уже сегодня, то исход для подопечных Романа Санжара может быть печален. "Львов" же дебютирует под руководством нового главного тренера - на неделе у руля коллектива стал Георгий Цецадзе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...