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Карпаты - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча УПЛ
Львовское дерби за пределами Львова
Украинская Премьер-лига. Группа 2. 28-й тур
27 июня. Луцк. Стадион "Авангард". Начало в 17:00
"Карпаты" - "Львов"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>
Трансляция "УНІАН" (по подписке, первые 10 минут просмотр бесплатный)
Трансляция FootballHub (бесплатно)
Львовские "Карпаты" сегодня проведут дебютный матч после карантина и вынужденной самоизоляции из-за болезни некоторых исполнителей на коронавирус. Первым же соперником "зелёно-белых" станут соседи из ФК "Львов". Мало того, что это дерби, так ещё и поединок двух худших команд нынешнего сезона украинской Премьер-лиги. "Карпаты" отстают от "сине-золотых" на восемь баллов, и если не начать отыгрывать очки уже сегодня, то исход для подопечных Романа Санжара может быть печален. "Львов" же дебютирует под руководством нового главного тренера - на неделе у руля коллектива стал Георгий Цецадзе.