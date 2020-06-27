Карпаты - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча УПЛ

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 28-й тур

27 июня. Луцк. Стадион "Авангард". Начало в 17:00

"Карпаты" - "Львов"

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Львовские "Карпаты" сегодня проведут дебютный матч после карантина и вынужденной самоизоляции из-за болезни некоторых исполнителей на коронавирус. Первым же соперником "зелёно-белых" станут соседи из ФК "Львов". Мало того, что это дерби, так ещё и поединок двух худших команд нынешнего сезона украинской Премьер-лиги. "Карпаты" отстают от "сине-золотых" на восемь баллов, и если не начать отыгрывать очки уже сегодня, то исход для подопечных Романа Санжара может быть печален. "Львов" же дебютирует под руководством нового главного тренера - на неделе у руля коллектива стал Георгий Цецадзе.