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Карпаты - Львов 1:1. Яркий эпизод низкокачественного дерби

Премьер-лига
(2 голосов)

Роман Санжар за рахунок заміни рятує гру

Карпаты - Львов 1:1. Яркий эпизод низкокачественного дерби
UA-Футбол
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Больший, чем у других, перерыв, непростое положение клуба и серьезные кадровые потери поставили Романа Санжара в затруднительное положение. Как следствие, тренеру "Карпат" пришлось выставлять в центре защиты Дениса Слюсара, который месяц назад отметил 18-летие, а в опорной зоне 19-летнего Алексея Сыча. Остапу Притуле, который вышел на левом фланге полузащиты - 20, со своими шестью матчами в рамках УПЛ он выглядит уже опытным бойцом.

Место в воротах Санжар поручил Кудрику, на флангах обороны вышли Якимец справа и Дубинчак слева, партнером Слюсаря в центре стал Гиоргадзе. Хахлев и Козак формировали с Сычом треугольник в центре поля, направленный острием к своим воротам. Танчик должен был нагнетать на правом фланге, а Бойчук действовал на острие атаки.

Не менее интересно было, каким предстанет "Львов" после смены главного тренера. Георгий Цецадзе взял на вооружение классику - 4-4-2. Линию обороны формировали Гончар, Братков, Борзенко и Бопесу. Главный универсал команды Татарков в этот раз вышел на правом фланге полузащиты, довольно неожиданно в центре полузащиты оказался Богунов, которого привыкли видеть в роли вингера. Ярослав должен был обострять атаки, его страховал Сабино. Шина и Алваро поочередно меняли друг друга на левом фланге и на острие атаки, Яковелли действовал четко в штрафной "Карпат".

Впрочем, к Фелипе мяч доходил крайне редко, несмотря на то, что его команда в первом тайме владела тотальным преимуществом. Собственно, игру "Карпат" до перерыва иначе как безнадежной не назовешь. "Львов" далеко не убежал, но ему по крайней мере хватало дерзости и индивидуального мастерства для того, чтобы доминировать на поле.

Обычно номинальные гости делали акцент в своих атаках на правый фланг, куда тянуло Богунова, впрочем первый акцентированный удар в створ ворот пришел с левого края - Шина бил из пределов штрафной, но Кудрик накрыл мяч в нижнем углу. Еще однажды арендованный у "Шахтера" голкипер забрал мяч после легкого удара со штрафного от Алваро. На тот момент "Карпаты" уже проигрывали. На 36-й минуте Сабино поборолся перед штрафной, отобрал у соперника мяч и пробил метров с 22-х. Удар у бразильца не удался, но траекторию мяча подкорректировал Арно Гиоргадзе - 0:1. На перерыв "Карпаты" шли не только проигрывая, но еще и в меньшинстве. Два предупреждения за тайм получил Хахлев.

В такой ситуации во втором тайме ожидалось, что "Львов" не только разовьет свое преимущество, но и попытаться улучшить разницу забитых и пропущенных. Але не так сталось, як гадалось. Роману Санжару удалось заставить свою команду сыграть более организованно и спокойно. Учитывая, что "Львов" остановился, зелено-белым удалось снизить уровень угрозы своим воротам к минимуму.

Более того, Роман Санжар на 57-й минуте провел двойную замену, которая оказалась судьбоносной. Ярослав Деда заменил Александру Бойчука и уже через три минуты сравнял счет. Несмотря на выход Приймака в перерыве, который должен был укрепить опорную зону "Львова", разрыв между линиями у команды Цецадзе был огромным. Им и воспользовались львовяне - Танчик получил мяч в зоне правого инсайда и выполнил точную подачу в район 11-метровой отметки. А там Ярослав Деда выиграл позицию у защитника (хотя там и борьбы не было) и в падении головой пробил под штангу! Более того, уже в следующем эпизоде ​​Василий Рунич, который заменил Козака, мог вывести "Карпаты" вперед. Он легко проскочил Гончара и вышел один на один с Сарнавским - пытался в стиле Анри закрутить в дальний угол, но не попал совсем немного.

Собственно, это был предпоследний весомый момент в игре. И хотя команды провели на поле еще целых полчаса, реальная возможность забить гол была только одна. Уже в компенсированное арбитром время Приймак после рикошета слета пробивал с десяти метров, но не попал в ворота. Впрочем, учитывая, как плохо сыграл "Львов" во втором тайме, ничья стала справедливым итогом этой крайне низкой по качеству игры.

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 28-й тур
27 июня. Луцк. Стадион "Авангард"
"Карпаты" - "Львов" 1:1
Голы: Деда 61 - Сабино 36
"Карпаты": Кудрик - Якимец, Гиоргадзе (Тлумак 74) Слюсар, Дубинчак - Сыч - Танчик (Хлань 74), Хахлев, А.Козак (Рунич 57), Притула - Бойчук (Деда 58)
Тренер: Роман Санжар
"Львов": Сарнавский - Гончар (Люлька 71), Братков, Борзенко, Бопесу (Клименчук 83) - Татарков, Сабино (Приймак 46), Богунов (Ренан 80), Алваро - Шина, Яковелли
Тренер Георгий Цецадзе
Арбитр: Андрей Коваленко
Предупреждение: Хахлев 16 Гиоргадзе 41 Слесарь 58 - Шина 70, Богунов 77
Удаление: Хахлев 42 (вторая желтая)
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В статье: ФК Львов Роман Санжар Карпаты (Львов) Ярослав Деда
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Комментарии (5)
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frilanser (Львів)
27.06.2020 в 20:26
Молодь Карпат набагато талановитіша, ніж легіонери ФК Львів. і результат , і місця в турнірній таблиці-- закономірні...
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MichaelFair (Львів)
27.06.2020 в 19:29
Автор Ви хоча б перечитуйте що пишете. Хто такий Арно Гіоргадзе? Він Андро. І "вперед" пишеться разом.
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Sandra777 (Львів)
27.06.2020 в 19:19
у Карпат сильна молодь, так тримати все вас вийде, Деда давай додавай і скидай лишну вагу я в тебе вірю найбільше, цікаво де Лях?
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Виктор 2209 (Мехико)
27.06.2020 в 19:07
Игра была равна-играли два .....
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+2
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аалекс ( Крым)
27.06.2020 в 19:01
Карпаты с такой блеклой игрой, еще и в меньшинстве, могли и выиграть. Матч получился скучный. Результат закономерный.
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