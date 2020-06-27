Премьер-лига
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Карпаты последний раз побеждали в УПЛ в сентябре 2019 года
"Львы" не могут победить в украинском чемпионате уже 17 матчей подряд
В матче 28-го тура УПЛ "Карпаты" сыграли вничью с ФК "Львов" 1:1.
Серия без побед в чемпионате Украины у "зелено-белых" достигла 17 матчей.
Последний раз "Карпаты" побеждали в УПЛ 14-го сентября прошлого года - тогда "львы" обыграли дома полтавскую "Ворсклу" 2:1.
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