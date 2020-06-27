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Карпаты последний раз побеждали в УПЛ в сентябре 2019 года

Премьер-лига
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"Львы" не могут победить в украинском чемпионате уже 17 матчей подряд

Карпаты последний раз побеждали в УПЛ в сентябре 2019 года
Новина українською

В матче 28-го тура УПЛ "Карпаты" сыграли вничью с ФК "Львов" 1:1.

Серия без побед в чемпионате Украины у "зелено-белых" достигла 17 матчей.

Последний раз "Карпаты" побеждали в УПЛ 14-го сентября прошлого года - тогда "львы" обыграли дома полтавскую "Ворсклу" 2:1.

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В статье: ФК Львов УПЛ Карпаты (Львов)
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