  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос - ФК Александрия 2:1. Видеообзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - ФК Александрия 2:1. Видеообзор матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Подопечные Костышина обыграли команду Шарана

Колос - ФК Александрия 2:1. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура УПЛ между "Колосом" и "Александрией".

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Ассистенты: Дмитрий Козорезов (Одесская область), Максим Чос (Киев)
Колос - ФК Александрия 2:1
Голы: Владимир Лысенко 20, Владимир Лысенко 29 - Кирилл Ковалец 48
Колос: Евгений Волынец, Максим Максименко (Евгений Задоя 59), Владимир Лысенко, Евгений Смирный, Виталий Гавриш, Вадим Милько, Алексей Зозуля, Владислав Емец, Олег Ильин (Евгений Морозко 7, Денис Костышин 73), Арни Вильхамссон (Олег Кожушко 73), Андрей Богданов
ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Ковалец, Алексей Довгий (Василий Грицук 58), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко (Роман Вантух 30), Глеб Бухал (Антон Шендрик 69), Артём Ситало, Павел Пашаев (Богдан Мишенко 69), Евгений Банада, Каспарс Дубра, Максим Задерака (Валерий Лучкевич 46)
Предупреждения: Евгений Морозко 49, Алексей Зозуля 79, Андрей Богданов 89 - Денис Мирошниченко 23, Евгений Банада 77, Максим Третьяков 82, Кирилл Ковалец 83

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия УПЛ Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...