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Колос - ФК Александрия 2:1. Видеообзор матча
Подопечные Костышина обыграли команду Шарана
Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура УПЛ между "Колосом" и "Александрией".
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Ассистенты: Дмитрий Козорезов (Одесская область), Максим Чос (Киев)
Колос - ФК Александрия 2:1
Голы: Владимир Лысенко 20, Владимир Лысенко 29 - Кирилл Ковалец 48
Колос: Евгений Волынец, Максим Максименко (Евгений Задоя 59), Владимир Лысенко, Евгений Смирный, Виталий Гавриш, Вадим Милько, Алексей Зозуля, Владислав Емец, Олег Ильин (Евгений Морозко 7, Денис Костышин 73), Арни Вильхамссон (Олег Кожушко 73), Андрей Богданов
ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Ковалец, Алексей Довгий (Василий Грицук 58), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко (Роман Вантух 30), Глеб Бухал (Антон Шендрик 69), Артём Ситало, Павел Пашаев (Богдан Мишенко 69), Евгений Банада, Каспарс Дубра, Максим Задерака (Валерий Лучкевич 46)
Предупреждения: Евгений Морозко 49, Алексей Зозуля 79, Андрей Богданов 89 - Денис Мирошниченко 23, Евгений Банада 77, Максим Третьяков 82, Кирилл Ковалец 83