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Руслан Костышин: С отношением у нас проблем нет. Есть проблемы с оценкой ситуации, мастерством

Премьер-лига
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Наставник "Колоса" прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура

Руслан Костышин: С отношением у нас проблем нет. Есть проблемы с оценкой ситуации, мастерством
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Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями после победы над "Александрией" в матче 28-го тура УПЛ.

"Доволен, как мы начали матч, как выглядели первые 25-30 минут. Очень убедительно, хорошие атаки. При такой жаре было очень тяжело показывать качественную игру на протяжении 90 минут. Были как удачные отрезки, так и неудачные.

Когда побеждаешь после такой серии неудач – очень доволен. И характером, который показали, и отношением. С отношением у нас проблем нет. У нас есть проблемы с оценкой ситуации, мастерством. Самая большая проблема – хладнокровие в штрафной площадке.

Гавриш получил сильный ушиб ребер в матче с "Динамо". Было воспаление. Когда много единоборств, есть дискомфорт, но не думаю, что у него большие проблемы. У Ильина и Максименко проблемами с коленями. Олегу упали на колено, дай бог, чтобы все нормально было. Максим тоже встрял коленом в газон. Завтра – обследование.

Не скажу, что были сильно подавлены этой серией. У нас был разговор с президентом, он нас поддержал. У нас не было проблем со психологией. Может, где-то давило на самолюбие, но не было, что все хмурые ходили", – рассказал Руслан Костышин.

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В статье: Руслан Костышин ФК Александрия УПЛ Колос (Ковалевка)
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