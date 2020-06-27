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Шахтер - Заря 0:0. В центральном матче без голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Победитель не был определен

Шахтер - Заря 0:0. В центральном матче без голов
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Для футболистов Виктора Скрипника прошедший матч был одним из самых важных в сезоне. Никогда в истории "Заря" не была так близка к серебру, но потеря очков сегодня практически полностью перечеркивала бы надежды луганчан. А вот "горняки" задачу выполнили и в последних пяти турах получили право играть в свое собственное удовольствие.

На "Шахтере" не могло не отразиться отсутствие лучших футболистов. Очень нехватало на правом фланге Додо, а вышедший вместо него Сергей Болбат вряд ли получит похвалу от тренера после матча. Тяжелым смотрелся и Фернандо, который, в отличии от игры с "Десной", практически ничем полезным не отметился. Старался быть активным Коноплянка и от него исходила наибольшая опасность в самом начале. Именно Евгений нанес первый удар в матче, именно он оказался на подхвате после подачи углового. Бил мощно, казалось, что наверняка, но круглый прошел рядом со штангой.

Нельзя не вспомнить также наиболее спорный эпизод в первой 45-минутке, который случился у ворот Андрея Пятова. Эпизод, который напрямую мог повлиять на исход игры. После провала на левом фланге обороны "горняков" опасный удар наносил Хомченковский. Голкипер хозяев с ударом справился, но круглый отлетел в руку Николая Матвиенко. Арбитр пенальти не назначил, решив дождаться подсказки своих помощников, которые сегодня работали с VAR. Спустя несколько минут Романов решения не изменил - "Заря" право на 11-метровый не получила.

Что интересно, свои проблемы на правом фланге были и у "Зари". Дыру в центре обороны закрывал Тымчик, а на его месте появился молодой Цыганикс. Бросалось в глаза, что играть на этой позиции для него в новинку и несколько раз он терял мяч в очень простых эпизодах. А вот на противоположном краю поля комфортно себя ощущал Михайличенко, который в защите справлялся с быстрым Тете и параллельно с этим успевал подключаться к атакам.

Основные проблемы у подопечных Скрипника возникали в завершающей стадии. Громов и Кабаев часто получали мяч в хорошие зоны, однако их действия после были далеки от идеала. Наглядным стал эпизод в середине первой 45-минутки, когда Артем под углом выходил практически 1 на 1, но так и не решил, что ему делать, "запоров" по итогу опасную атаку.

Темп был взвинчен уже во втором тайме после серии замен от Луиша Каштру. Португалец бросил в бой всех "старичков", на которых была положена задача вырвать победу для "горняков". Особенно заведенным выглядел Тайсон, несколько ускорений которого хватило, чтобы создать опасность у ворота Василя. Однако до ударов в створ доходило редко, в основном любые старания перерывались защитниками. Опасно пробивал Алан Патрик - мяч после удара бразильца проверил на прочность перекладину ворот столичного стадиона.

"Заря" же, после того как соперник пустил в бой тяжелую артиллерию, решила поискать удачу на контратаках. Свои шансы они получили в заключительной десятиминутке, причем после одного из таких моментов вполне могли вырвать победу. Кочергин подкараулил Пятова, который потерял позицию, но после удара мяч прошел вдоль линии ворот. Такие моменты в игре против чемпиона желательно необоходимо реализовывать.

На последних минутах "Шахтер" владел мячом, но особо вперед уже не рвался. После игры их ждала церемония награждения за победу в чемпионате и портить этот праздник возможным поражением "горняки" не хотели. Финальный свисток Романова зафиксировал нулевую ничью. Результат, который при завтрашней победе "Динамо", может окончательно похоронить шансы "Зари" на серебро, так как отрыв в этом случае будет равен пяти очкам. После матча еще не раз будет упомянут эпизод на четвертой минуте, который мог влиять на исход встречи. Жаль только, что история сослагательного наклонения не принимает.

Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Семен Шлончак (Черкассы)
Шахтер - Заря 0:0
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Тете (Марлос 58), Евгений Коноплянка (Тайсон 58), Манор Соломон (Виктор Коваленко 58), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат (Додо 70), Фернандо дос Сантос Педро (Жуниор Мораес 63)
Заря: Никола Василь, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Богдан Леднев (Максим Лунёв 74), Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаев, Артём Громов, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс (Дмитрий Иванисеня 65)
Предупреждение: Тете 58

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (34)
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Hugo64 (PARIS)
27.06.2020 в 22:49
Голкипер хозяев с ударом справился, но круглый отлетел в руку Николая Матвиенко. Арбитр пенальти не назначил, решив дождаться подсказки своих помощников, которые сегодня работали с VAR- АРАНОВСКИЙ киев былоб в штрафной ЗАРИ? был бы пенальти а так?
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0
0
Comment06 (Украина)
27.06.2020 в 22:22
По игре Шахтер был ближе к победе, чем Заря к ничьей. Хороша симпатичная команда Скрипника, но короткая скамейка- это её приговор! В случае вероятной завтрашней победы Динамо, вопрос о втором месте можно закрывать. И, наверное, это лучше- объективно у Динамо больше шансов на группу ЛЧ, чем у Зари.
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+5
-2
Justise (Львів)
27.06.2020 в 22:26
Ліги чемпіонів??? Ну ти й оптиміст...Зараз в Лігу Чемпіонів може пробитись тільки чемпіон УПЛ....Ніхто кваліфікацію з укр. клубів не пройде....Включно з Шахтарем....Рівень УПЛ = гівно...
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+1
-4
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scorpius (Ck)
27.06.2020 в 22:42
насчет ШД то, они сеянные и пройти условных турков или голландцев в квалифае вполне могут
+3
0
Карбид (Ник)
27.06.2020 в 21:59
Остался важный матч через неделю и в отпуск.
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+1
-2
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
27.06.2020 в 22:10
Какой отпуск? Впереди ещё победа в ЛЕ
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+4
-1
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Hugo64 (PARIS)
27.06.2020 в 21:46
не согласен что центральный матч- ОН БУДЕТ ЗАВТРА- там многое решается а тут и так ясно что Ш выйдет просто как на тренировку-особеннно после замен--ну и не очень то и жали-просто без смысла разминка и ВСЁ
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+2
-1
lightning (Одесса)
27.06.2020 в 21:45
Киевлян не понять, то Шахтёр дно, то настолько виртуозен, что не имеет права даже вничью сыграть ибо сразу договорняк! Вы уж определитесь.
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+7
-2
Лекарь (село Дарница)
27.06.2020 в 21:45
Матч, увы, не посмотрел. Спасибо телеканалу Футбол))
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+1
-6
Карбид (Ник)
27.06.2020 в 21:57
А что, в ваших краях его не показывают?
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+1
-1
Володимирович (Кременчуг)
27.06.2020 в 22:35
Ахаха))) а "Уніан " прямо в кожномі домі є??)))
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
27.06.2020 в 21:38
не понятно зачем в ШД держат Коно и Коваленко два отстоя и платят им такие бабки они и в УПЛ не могут играть не говоря уже о ЕК
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+2
-6
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scorpius (Ck)
27.06.2020 в 21:41
Кстати, Коно хоть и не забил или ассистировал, но сыграл чуть ли не лучшую игру в сезоне за ШД как ни странно
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+3
0
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Hugo64 (PARIS)
27.06.2020 в 21:42
коноплянка по приходе уже ясно было что провалился-в Ш незаиграеет а вот в другой бы команде-где мог стать и лидером в той же ЗАРЕ-с коваленком таже история -НО НЕДАДУТ ИМ РАЗВИВАТСЯ бразильцы- ведь они и так на голову выше-имеется ввиду по игре
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0
-2
ascent (Луксор)
27.06.2020 в 21:35
А запас прочности всё же у Зари есть!
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+1
-5
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scorpius (Ck)
27.06.2020 в 21:35
Запас есть, скамейки нет!
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+4
-1
ascent (Луксор)
27.06.2020 в 21:37
Разберутся, не первый год замужем...
0
-5
avatar
scorpius (Ck)
27.06.2020 в 21:34
Не удивлюсь если остальные боброфилы подтянутся нудить про договорняк по примеру бокассы)
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+8
-2
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
27.06.2020 в 22:13
Так у них это в мозгу, лишь-бы обосрать лучший клуб Украины
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+2
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
27.06.2020 в 22:44
Тебя обосрали, вагиноголов?)))
0
-2
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
27.06.2020 в 22:52
Отойди от зеркала
0
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
27.06.2020 в 21:29
по игре- кабаеев -сколько можно так играть -идет на троих игроков ШАХТЕРА--естесвенно потеря мяча-кочергин в своём репертуаре- циганикс-ОЙ за 10 минут первого тайма 4 неточных паса в простых ситуациях- Леднев-видно что ему совсем недолго осталось -поэтому и играеет так--раз ударил со штрафного НО ...
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0
-3
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Hugo64 (PARIS)
27.06.2020 в 21:26
игра явная-Ш- не мог проиграть в этот день -ДЕНЬ ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛЕЙ-Заря через немогу играла- особенно глядя на скамейку запасных--НЕКОГО ТАМ НЕТ- некем усилить ...
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+2
-4
ascent (Луксор)
27.06.2020 в 21:25
Жаль, что в концовке Заря не забила после прострела... Молодцы смотрелись ничем не хуже Шахтера, а по ощущениям даже лучше!
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+6
-6
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scorpius (Ck)
27.06.2020 в 21:24
Нескучные нули
Ответить
+7
-4
Григорий Листопадов
27.06.2020 в 21:23
Матвиенко без рук не может.
Ответить
+5
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.06.2020 в 21:22
Нудота...
Ответить
+4
-11
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scorpius (Ck)
27.06.2020 в 21:25
...твои комменты
Ответить
+8
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.06.2020 в 21:26
Матч носив договірний характер...
+2
-12
ascent (Луксор)
27.06.2020 в 21:27
Согласен, Динамо - Александрия странный матч!
+8
-7
ascent (Луксор)
27.06.2020 в 21:28
Динамо простимулировала Шахтер, чтобы он у Зари очки отобрал
+10
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.06.2020 в 21:29
Виходить без упередженного суддівства кроти нічого не можуть. Навіть проти зорі
+4
-12
ascent (Луксор)
27.06.2020 в 21:31
Віктор Бокасса (Betwmount), рад что мы сходимся во мнениях - действительно Зарю засуживают...Не знаешь кому это выгодно?
+10
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
27.06.2020 в 22:43
Лускор, на 1:5 не договариваются)))
0
0


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