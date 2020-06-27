Шахтер - Заря 0:0. В центральном матче без голов

Для футболистов Виктора Скрипника прошедший матч был одним из самых важных в сезоне. Никогда в истории "Заря" не была так близка к серебру, но потеря очков сегодня практически полностью перечеркивала бы надежды луганчан. А вот "горняки" задачу выполнили и в последних пяти турах получили право играть в свое собственное удовольствие.

На "Шахтере" не могло не отразиться отсутствие лучших футболистов. Очень нехватало на правом фланге Додо, а вышедший вместо него Сергей Болбат вряд ли получит похвалу от тренера после матча. Тяжелым смотрелся и Фернандо, который, в отличии от игры с "Десной", практически ничем полезным не отметился. Старался быть активным Коноплянка и от него исходила наибольшая опасность в самом начале. Именно Евгений нанес первый удар в матче, именно он оказался на подхвате после подачи углового. Бил мощно, казалось, что наверняка, но круглый прошел рядом со штангой.

Нельзя не вспомнить также наиболее спорный эпизод в первой 45-минутке, который случился у ворот Андрея Пятова. Эпизод, который напрямую мог повлиять на исход игры. После провала на левом фланге обороны "горняков" опасный удар наносил Хомченковский. Голкипер хозяев с ударом справился, но круглый отлетел в руку Николая Матвиенко. Арбитр пенальти не назначил, решив дождаться подсказки своих помощников, которые сегодня работали с VAR. Спустя несколько минут Романов решения не изменил - "Заря" право на 11-метровый не получила.

Что интересно, свои проблемы на правом фланге были и у "Зари". Дыру в центре обороны закрывал Тымчик, а на его месте появился молодой Цыганикс. Бросалось в глаза, что играть на этой позиции для него в новинку и несколько раз он терял мяч в очень простых эпизодах. А вот на противоположном краю поля комфортно себя ощущал Михайличенко, который в защите справлялся с быстрым Тете и параллельно с этим успевал подключаться к атакам.

Основные проблемы у подопечных Скрипника возникали в завершающей стадии. Громов и Кабаев часто получали мяч в хорошие зоны, однако их действия после были далеки от идеала. Наглядным стал эпизод в середине первой 45-минутки, когда Артем под углом выходил практически 1 на 1, но так и не решил, что ему делать, "запоров" по итогу опасную атаку.

Темп был взвинчен уже во втором тайме после серии замен от Луиша Каштру. Португалец бросил в бой всех "старичков", на которых была положена задача вырвать победу для "горняков". Особенно заведенным выглядел Тайсон, несколько ускорений которого хватило, чтобы создать опасность у ворота Василя. Однако до ударов в створ доходило редко, в основном любые старания перерывались защитниками. Опасно пробивал Алан Патрик - мяч после удара бразильца проверил на прочность перекладину ворот столичного стадиона.

"Заря" же, после того как соперник пустил в бой тяжелую артиллерию, решила поискать удачу на контратаках. Свои шансы они получили в заключительной десятиминутке, причем после одного из таких моментов вполне могли вырвать победу. Кочергин подкараулил Пятова, который потерял позицию, но после удара мяч прошел вдоль линии ворот. Такие моменты в игре против чемпиона желательно необоходимо реализовывать.

На последних минутах "Шахтер" владел мячом, но особо вперед уже не рвался. После игры их ждала церемония награждения за победу в чемпионате и портить этот праздник возможным поражением "горняки" не хотели. Финальный свисток Романова зафиксировал нулевую ничью. Результат, который при завтрашней победе "Динамо", может окончательно похоронить шансы "Зари" на серебро, так как отрыв в этом случае будет равен пяти очкам. После матча еще не раз будет упомянут эпизод на четвертой минуте, который мог влиять на исход встречи. Жаль только, что история сослагательного наклонения не принимает.

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Семен Шлончак (Черкассы)

Шахтер - Заря 0:0

Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Тете (Марлос 58), Евгений Коноплянка (Тайсон 58), Манор Соломон (Виктор Коваленко 58), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат (Додо 70), Фернандо дос Сантос Педро (Жуниор Мораес 63)

Заря: Никола Василь, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Богдан Леднев (Максим Лунёв 74), Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаев, Артём Громов, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс (Дмитрий Иванисеня 65)

Предупреждение: Тете 58