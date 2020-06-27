Сергей Шебек: О желтой Ковальцу за симуляцию и речи быть не может. Это пенальти

Дмитрий Бондаренко нечасто работает арбитром в поле на матчах УПЛ, но в 28-м туре ему достался довольно рейтинговый матч – между представителями чемпионской шестерки "Колосом" и "Александрией". Игра вместила в себе два эпизода, которые требовали решительных действий от арбитра. В одном из них, по словам судейского эксперта Сергея Шебека, Дмитрий Бондаренко ошибся.

- В этой игре было два момента, в которых "Александрия" претендовала на пробитие одиннадцатиметрового. Сразу "отсеем" эпизод на 90-й минуте, когда Лучкевич упал на газон после контакта с Задоей. Пошел прострел с фланга, мяч то ли от защитника, то ли от игрока "Александрии" улетел далеко вперед, а Лучкевич упал на газон. Эпизод очень сложный, даже после повторов четко не видно, кто именно сыграл в мяч и трогал ли Задойя оппонента. Поэтому можно согласиться с арбитром: не уверен – не назначай, - сказал Сергей Александрович.

- А вот на 83-й минуте Бондаренко явно ошибся, ведь Ковалец за счет индивидуальных действий вошел в штрафную, проткнул мяч вперед, и двигался в его направлении. В то же время, Богданов, пробегая мимо Ковальца сзади, зацепил своей левой ногой правую ногу Кирилла и допустил фол. Здесь и речи не может быть о желтой карточке за симуляцию – это пенальти. Да, момент непростой, но в умении разбираться в таких эпизодах и проявляется класс арбитра. Классный, опытный рефери нюхом чует нарушения и понимает, как действовать. Бондаренко этого не хватило, - отметил эксперт.