Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты - Львов 1:1. Видеообзор львовского дерби
"Львы" выдали игру низкого качества
Вашему вниманию запись матча 28-го тура УПЛ между "Карпатами" и "Львовом".
Украинская Премьер-лига. Группа 2. 28-й тур
27 июня. Луцк. Стадион "Авангард"
"Карпаты" - "Львов" 1:1
Голы: Деда 61 - Сабино 36
27 июня. Луцк. Стадион "Авангард"
"Карпаты" - "Львов" 1:1
Голы: Деда 61 - Сабино 36
"Карпаты": Кудрик - Якимец, Гиоргадзе (Тлумак 74) Слюсар, Дубинчак - Сыч - Танчик (Хлань 74), Хахлев, А.Козак (Рунич 57), Притула - Бойчук (Деда 58)
Тренер: Роман Санжар
Тренер: Роман Санжар
"Львов": Сарнавский - Гончар (Люлька 71), Братков, Борзенко, Бопесу (Клименчук 83) - Татарков, Сабино (Приймак 46), Богунов (Ренан 80), Алваро - Шина, Яковелли
Тренер Георгий Цецадзе
Тренер Георгий Цецадзе
Арбитр: Андрей Коваленко
Предупреждение: Хахлев 16 Гиоргадзе 41 Слесарь 58 - Шина 70, Богунов 77
Удаление: Хахлев 42 (вторая желтая)
Предупреждение: Хахлев 16 Гиоргадзе 41 Слесарь 58 - Шина 70, Богунов 77
Удаление: Хахлев 42 (вторая желтая)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...