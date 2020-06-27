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Карпаты - Львов 1:1. Видеообзор львовского дерби

Премьер-лига
(1 голосов)

"Львы" выдали игру низкого качества

Карпаты - Львов 1:1. Видеообзор львовского дерби
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Вашему вниманию запись матча 28-го тура УПЛ между "Карпатами" и "Львовом".

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 28-й тур
27 июня. Луцк. Стадион "Авангард"
"Карпаты" - "Львов" 1:1
Голы: Деда 61 - Сабино 36
"Карпаты": Кудрик - Якимец, Гиоргадзе (Тлумак 74) Слюсар, Дубинчак - Сыч - Танчик (Хлань 74), Хахлев, А.Козак (Рунич 57), Притула - Бойчук (Деда 58)
Тренер: Роман Санжар
"Львов": Сарнавский - Гончар (Люлька 71), Братков, Борзенко, Бопесу (Клименчук 83) - Татарков, Сабино (Приймак 46), Богунов (Ренан 80), Алваро - Шина, Яковелли
Тренер Георгий Цецадзе
Арбитр: Андрей Коваленко
Предупреждение: Хахлев 16 Гиоргадзе 41 Слесарь 58 - Шина 70, Богунов 77
Удаление: Хахлев 42 (вторая желтая)

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В статье: ФК Львов УПЛ Карпаты (Львов)
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