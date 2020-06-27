Роман Санжар: Несмотря на все проблемы, я вижу положительные моменты

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар поделился мыслями после ничьи с ФК "Львов" в матче 28-го тура УПЛ.

"Очень сложный для нас матч, ведь у нас была длительная пауза, многие игроки заболели. За время вынужденного перерыва нас оставило немало игроков, с нами сейчас работает много молодежи. За то, что сегодня сделала команда, считаю, что они большие молодцы. В первом тайме сильно волновались, но после перерыва некоторые ребята меня приятно удивили. Мы выдержали темп, вышла молодежь и показала себя, сравняли счет и даже могли одержать победу. Очень благодарен ребятам, которые сегодня действительно проявили настоящий характер.

Был очень большой перерыв и наш график так сложился, что мы были без футбола два месяца. Впоследствии вышли и потренировались всего две недели – и снова карантин, а это еще две недели простоя. Конечно, у нас не было оптимального игрового тонуса, физически было тяжело всем. Поэтому, несмотря на все те проблемы, которые нас постигли, я вижу положительные моменты, у нас много молодежи, сейчас формируется будущее "Карпат".

Безусловно, что для нас это была очень важная игра. Мы были бы более довольны победой, но с другой стороны, если быть реалистами и понимать, что происходило в "Карпатах" и в каком мы состоянии, то результат неплохой. С начала года от нас ушло около двадцати игроков. Когда команда теряет двух-трех футболистов, то это уже влияет на коллектив, а здесь такое количество. По сути, их места заняли молодые ребята, у которых нет опыта. "Львов" – крепкая команда, они набрали ход и, честно говоря, в первом тайме они нас переигрывали, но в перерыве мы поговорили, игроки молодцы, вышли и в меньшинстве показали качественный футбол", – рассказал Санжар.