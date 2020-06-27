Валерий Федорчук: Мариуполь понемногу отходит от матча с Ворсклой

Полузащитник "Мариуполя" Валерий Федорчук поделился мыслями накануне матча 28-го тура УПЛ с "Днепром-1".

- Команда понемногу отходит от матча с "Ворсклой". Понятно, что не полностью. Все-таки был тяжелый матч и ребятам психологически тяжело восстановиться. Тренерский штаб работает над этим. Надо постараться забыть эту игру. Жизнь продолжается и впереди у нас матч с "Днепром". Необходимо переключиться и постараться победить для того, чтобы поднять эмоциональный фон и дальше работать с позитивным настроением.

- Последние матчи с "Днепром-1" были неудачными. Как эта игра будет складываться?

- Да, были неудачи. Но это уже история. Мы сделали выводы из тех ошибок, которые делали в тех матчах. Думаю, играя дома, мы должны набирать очки.

- Учитывая те весенние поединки с "Днепром-1", турнирную диспозицию, можно ли назвать воскресный матч принципиальным?

- Не скажу, что у нас принципиальное соперничество. Но, учитывая, как складываются наши игры, то оно таким и получается. Мы помним те наши два проигрыша "Днепру-1" и хотим за них реабилитироваться.

- Сейчас у "Мариуполя" довольно сложный график. Команда проводит второй матч за неделю, впереди (1-го и 4-го июля) два матча с "Карпатами". Хватит ли физических сил играть в таком ритме в непростых погодных условиях?

- Уверен, что команда готова. Мы все молодые футболисты и у нас много сил. В таких матчах, когда тяжело, нужно "включать" опыт, больше думать головой, а не делать дурной беговой работы. Мы уже после карантина сыграли много игр, поэтому, думаю, форму мы набрали. Уверен, в этом плане проблем не будет.