Динамо поехало на матч с Десной без Сидорчука, Бурды, Попова и Миколенко

Сегодня, 27 июня, "Динамо" выехало в Чернигов на матч 28-го тура против "Десны".

Список игроков, который Алексей Михайличенко заявил на этот поединок.

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Сирота, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Цыганков, де Пена, Дуэлунд, Кадири, Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль, Каргбо.

Примечательно, что защитники Миколенко, Попов, Бурда, а также капитан "бело-синих" Сидорчук остались в Киеве и не поехали с командой.

Матч "Десна" - "Динамо" пройдет завтра, 28-го июня. Начало в 19:30.