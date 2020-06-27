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Динамо поехало на матч с Десной без Сидорчука, Бурды, Попова и Миколенко

Премьер-лига
(1 голосов)

Заявка киевлян на матч 28-го тура УПЛ

Динамо поехало на матч с Десной без Сидорчука, Бурды, Попова и Миколенко
Новина українською

Сегодня, 27 июня, "Динамо" выехало в Чернигов на матч 28-го тура против "Десны".

Список игроков, который Алексей Михайличенко заявил на этот поединок.

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Сирота, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Цыганков, де Пена, Дуэлунд, Кадири, Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль, Каргбо.

Примечательно, что защитники Миколенко, Попов, Бурда, а также капитан "бело-синих" Сидорчук остались в Киеве и не поехали с командой.

Матч "Десна" - "Динамо" пройдет завтра, 28-го июня. Начало в 19:30.

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В статье: Десна (Чернигов) Сергей Сидорчук Динамо (Киев) УПЛ Виталий Миколенко Денис Попов
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (2)
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Pein1986 (Алчевск)
27.06.2020 в 22:50
Ну да, ну да. Практически решающая игра, а Динамо пол основного состава в Киеве оставило. Ни разу не подозрительно.
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ascent (Луксор)
27.06.2020 в 22:41
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