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Динамо поехало на матч с Десной без Сидорчука, Бурды, Попова и Миколенко
Заявка киевлян на матч 28-го тура УПЛ
Сегодня, 27 июня, "Динамо" выехало в Чернигов на матч 28-го тура против "Десны".
Список игроков, который Алексей Михайличенко заявил на этот поединок.
Вратари: Бущан, Бойко;
Защитники: Сирота, Пиварич, Шабанов, Кендзера;
Полузащитники: Цыганков, де Пена, Дуэлунд, Кадири, Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Андриевский, Караваев;
Нападающие: Русин, Соль, Каргбо.
Примечательно, что защитники Миколенко, Попов, Бурда, а также капитан "бело-синих" Сидорчук остались в Киеве и не поехали с командой.
Матч "Десна" - "Динамо" пройдет завтра, 28-го июня. Начало в 19:30.