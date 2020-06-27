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Скрипник о ничьей с Шахтером: Наберусь смелости и скажу, что мы немного были ближе к победе

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Зари" прокомментировал нулевую ничью с "горняками"

Скрипник о ничьей с Шахтером: Наберусь смелости и скажу, что мы немного были ближе к победе
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями после ничьи с донецким "Шахтером" в матче 28-го тура УПЛ.

- Результат оцениваю как положительный. Сыграть с чемпионом 0:0, не пропустить, играть на победу. Даже наберусь смелости и скажу, что мы чуть-чуть были ближе к победе. Мы довольны этим баллом в копилку. Борьба вся впереди.

Но такие игры, когда не боишься, играешь против хорошего соперника в свою игру. И по игре не уступаешь. Это только добавляет положительных эмоций. Так что мы смотрим вперед. Сейчас домашний матч, хотим его обязательно выиграть, потому что принципиальный соперник, которого никак не можем обыграть.

Я ребят поздравил, все выложили все, что могли. "Шахтер" есть "Шахтер". Кто бы ни говорил о немотивированности, но против такой команды сыграть на ноль и играть на победу - могу своей команде только комплимент сказать.

- Насколько довольны экспериментами с составом?

- Когда играешь на ноль, думаешь: ну да, классно, хочется еще большего. Может, я где-то перебарщиваю. Есть всегда над чем работать. Но игроки не должны бегать как по рельсам. Это то, что я прививаю команде. У нас есть ротация, в игре можно даже менять позиции, ребята знают, что кому делать.

Цыганиксу комплимент. Он никогда не играл на этой позиции, а сегодня достаточно уверенно сыграл. Вышел парень легкий, звезда нашего футбола, хочется под него опытного, и вот Хомченовский справился со своей работой хорошо.

Тымчик - основной игрок, которого безболезненно можно ставить куда хочешь. Сегодня он это показал, ни в чем не уступал, - сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Шахтер (Донецк) УПЛ
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