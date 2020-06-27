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Луиш Каштру: Я вижу возможность у Десны и Зари побороться за второе место с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" прокомментировал ничью с "Зарей"

Луиш Каштру: Я вижу возможность у Десны и Зари побороться за второе место с Динамо
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после ничьи с луганской "Зарей" в матче 28-го тура УПЛ.

– Мистер, как вы принимали решение о том, кто сегодня будет в стартовом составе?

– Да, у нас была немного нетипичная неделя работы. Мы тренировались всего два дня. Знали, что будем не так скоординированы, но прекрасно понимали, какая ответственность. Постарались выиграть у очень сложного соперника. Мы поставили тех, на кого рассчитываем. Сегодня, возможно, вышли ребята, которые не так часто выходят в стартовом составе, но все они очень ценны и в любой момент могут показывать качественный футбол. Все полностью отдались работы против сильной команды, которая создавала нам сложности в течение всего сезона. Если говорить о продуктивности, игра была непостоянной, и ее результат в принципе заслуженный.

– Если не секрет, как вы будете планировать состав в оставшихся матчах?

– Цель сезона уже достигнута – мы стали чемпионами. Однако знаем, какая ответственность в чемпионате, и хотим победить во всех оставшихся матчах. Мы будем ставить тех, кто, как мы решим, сможет лучше себя показать в каждом определенном поединке. И помним о еще одной цели: 5 или 6 августа предстоит играть с "Вольфсбургом", поэтому сейчас нужно правильно все спланировать, чтобы подойти в хорошей форме.

– После карантина "Шахтер" провел матчи со всеми представителями топ-6. Кого вы считаете фаворитом в борьбе за второе место?

– Я думаю, что эта борьба будет идти до самого конца. Мы прекрасно понимаем, что "Александрия" немного отдалилась от второго места, но надежда, возможно, у них еще есть. "Колос" по очкам далеко, но это тоже хорошая команда. Считаю, интрига будет держаться до конца. Понятно, что "Динамо" клуб с историей, хорошо организованный, с отличным тренером и квалифицированными футболистами, однако я также вижу возможность у "Десны" и "Зари" побороться за второе место. Все будет очень "прижато". Думаю, психологическая составляющая станет решающей. Кто станет действовать безопаснее, спокойнее относиться ко многим моментам в игре, в итоге и займет второе место.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) УПЛ Луиш Каштру
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Источник:
shakhtar.com
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 00:34
Шансы есть , но захочет и рискнёт ли та же Десна бороться за лч не имея стадиона и учитывая подводные течения в стране и футболе ...
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0
-1
Unselfish (Белая Церковь )
28.06.2020 в 00:19
Для этого надо было сливать Заре, а так, Зоря выбывает из борьбы, если Динамо не напортачит сегодня..
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0
-2
absurdlight (Kiev)
28.06.2020 в 00:08
Посмотрим, что вы споёте когда будет 14-16 клубов в чемпионате.
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0
0


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