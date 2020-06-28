Андрей Полунин: Преимущество Динамо перед Десной - сильная скамья запасных

Бывший игрок "Днепра", "Карпат" и сборной Украины Андрей Полунин поделился своим прогнозом на предстоящий центральный матч 28-го тура "Десна" - "Динамо".

"Для обеих команд важна только победа. Если "Десна" проигрывает, то вылетает из гонки за второе, а может быть и за третье место. Думаю, у "Динамо" больше шансов на победу, так как в его составе играют футболисты выше классом. Считаю, им по силам решить задачу – завоевать путевку в Лигу Чемпионов. На матч против "Десны" киевляне выйдут максимально сконцентрированными и подготовленными.

Но и для черниговцев есть еще шанс зацепиться за третье место. Правда, последняя их игра с "Зарей" очень разочаровала, и смогут ли они выйти на должный уровень с более грозным соперником, зависит только от них.

В чем еще преимущество "Динамо" - сильная скамья запасных. В двух последних матчах мы видели - если у киевлян не идет игра, то игроки, выходившие на замену, усиливали ее и переламывали ход событий в свою пользу. Прибегнет ли к такой тактике Михайличенко и в матче в Чернигове, неизвестно? В рядах "Десны" также играют качественные футболисты, команда сыгранная, крепкая. Вспомним, что подопечные Рябоконя обыграли "динамовцев" в Киеве 2:1. Теперь настала очередь "Динамо" взять реванш.

Многое будет зависеть от противостояния линии полузащиты, кто кого переиграет, тот и будет владеть преимуществом в поединке. У "Десны" полузащита действует качественно в скоростном режиме. Также неплохо используют стандарты, где подключаются рослые Гитченко, Фаворов, Имереков, что также нужно учесть киевлянам. Игра будет плотной и вязкой со стороны "Десны". Поэтому задача "динамовцев" взломать насыщенную оборону соперника.

Тем не менее, ставлю на победу "бело-синих" 1:2. Главное, чтобы VAR не испортил праздник футбола".

Напомним, матч "Десна" - "Динамо" состоится в воскресенье, 28 июня. Начало игры в 19:30. В прямом эфире поединок покажет канал УНИАН. Текстовая и видео трансляция матча также будет доступна на UA-Футбол.