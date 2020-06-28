Киевское "Динамо" проявляет серьезный интерес к форварду "Осиека" Мирко Маричу.

По информации хорватского 24sata, украинский клуб предложил за 25-летнего бомбардира 4 миллиона евро.

Кроме того, предметный интерес к игроку проявляет "Монца" Сильвио Берлускони, которая со следующего сезона будет участвовать в Серии B. Transfermarkt также ранее сообщал о внимании к Маричу со стороны московского "ЦСКА".

Марич является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии этого сезона, отметившись 19 голами в 29 матчах.