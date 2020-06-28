  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо предложило 4 млн за Марича – СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо предложило 4 млн за Марича – СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне продолжают поиски забивного форварда

Динамо предложило 4 млн за Марича – СМИ
Новина українською

Киевское "Динамо" проявляет серьезный интерес к форварду "Осиека" Мирко Маричу.

По информации хорватского 24sata, украинский клуб предложил за 25-летнего бомбардира 4 миллиона евро.

Кроме того, предметный интерес к игроку проявляет "Монца" Сильвио Берлускони, которая со следующего сезона будет участвовать в Серии B. Transfermarkt также ранее сообщал о внимании к Маричу со стороны московского "ЦСКА".

Марич является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии этого сезона, отметившись 19 голами в 29 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Мирко Марич
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
24sata
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СашаXM (Хмельницкий)
28.06.2020 в 11:36
плеймейкеров 0, зато форвардов уже 10, при игре в одного (((
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
28.06.2020 в 11:24
Напомните, это таксист или повар?
Ответить
+1
0
avatar
Инспектор ( )
28.06.2020 в 11:32
Это игрок. То ли снукер, то ли покер
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...