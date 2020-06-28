Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо предложило 4 млн за Марича – СМИ
Киевляне продолжают поиски забивного форварда
Киевское "Динамо" проявляет серьезный интерес к форварду "Осиека" Мирко Маричу.
По информации хорватского 24sata, украинский клуб предложил за 25-летнего бомбардира 4 миллиона евро.
Кроме того, предметный интерес к игроку проявляет "Монца" Сильвио Берлускони, которая со следующего сезона будет участвовать в Серии B. Transfermarkt также ранее сообщал о внимании к Маричу со стороны московского "ЦСКА".
Марич является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии этого сезона, отметившись 19 голами в 29 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:24sata
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СашаXM (Хмельницкий)
28.06.2020 в 11:36
Ответить
0
0
armik (Киев)
28.06.2020 в 11:24
Ответить
+1
0
Инспектор ( )
28.06.2020 в 11:32
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...