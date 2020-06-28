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Хомченовский: Ничья с Шахтером – довольно неплохой результат

Премьер-лига
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Хавбек прокомментировал игру против "горняков"

Хомченовский: Ничья с Шахтером – довольно неплохой результат
Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Хомченовский прокомментировал ничью с "Шахтером" (0:0).

"Хорошая и насыщенная была игра. Могла победить как одна, так и другая команда. Были моменты, когда мы выглядели лучше. Были моменты, когда прессинговал "Шахтер". Нулевую ничью на выезде с чемпионом страны считаю довольно неплохим результатом.

Слышал я и о том, что "Шахтер" будет немотивирован, и о том, что на поле молодежь будет. Как видим, если даже лидеры горняков сначала остались в запасе, то во втором тайме играла стопроцентная основа. И мотивации у "Шахтера" было хоть отбавляй.

Судьба призовых мест еще не решена. Последние туры будут очень интересными и интригующими", – сказал Хомченовский пресс-службе луганского клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский Шахтер (Донецк)
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