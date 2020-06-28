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Десна - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Так будет ли интрига в борьбе за вторую строчку?
Favbet-лига. Второй этап. 28-й тур
28 июня. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:30
"Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев)
Трансляция "УНІАН" (по подписке, первые 10 минут просмотр бесплатный)
Трансляция FootballHub (бесплатно)
В центральном матче 27 тура УПЛ сойдутся вторая и четвёртая команды чемпионата. На данный момент "Десна" отстаёт от "Динамо" всего на шесть очков. Но "северяне" из трёх последних игр против действующего вице-чемпиона проиграли только одну, поэтому шансы на очки в этой встрече очень выскои. Для хозяев этот поединок один из последних шансов побороться за зону Лиги чемпионов, а для гостей - возможность закрепиться на второй строчке.
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