Десна - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Favbet-лига. Второй этап. 28-й тур

28 июня. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:30

"Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев)

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В центральном матче 27 тура УПЛ сойдутся вторая и четвёртая команды чемпионата. На данный момент "Десна" отстаёт от "Динамо" всего на шесть очков. Но "северяне" из трёх последних игр против действующего вице-чемпиона проиграли только одну, поэтому шансы на очки в этой встрече очень выскои. Для хозяев этот поединок один из последних шансов побороться за зону Лиги чемпионов, а для гостей - возможность закрепиться на второй строчке.

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