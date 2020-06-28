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ЛАСК близок к подписанию Чеберко. Тренер австрийцев подтвердил информацию

Премьер-лига
(1 голосов)

Стоимость перехода - 300 тысяч евро

ЛАСК близок к подписанию Чеберко. Тренер австрийцев подтвердил информацию
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Защитник луганской "Зари" Евгений Чеберко очень близок к переезду в новый клуб.

Главный тренер австрийского ЛАСК Валерьен Исмаэл заявил, что украинец находится в шаге от подписания контракта с новой командой.

"Чеберко - игрок, за которым мы следили в течение нескольких месяцев. Мы очень рады, что нам удалось убедить его. У него огромный потенциал", - рассказал Исмаэль для Sky Sports Austria

По информации СМИ, трансфер капитана молодежной сборной Украины обойдется австрийцам в 300 000 евро, а сам Евгений скоро пройдет медицинский осмотр в новом клубе.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Чеберко ЛАСК
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Источник:
SPOX News
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