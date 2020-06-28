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Мариуполь - Днепр-1 2:1. Сеанс психотерапии

Премьер-лига
(2 голосов)

Азовцы реабилитируются за кубковый вылет

Мариуполь - Днепр-1 2:1. Сеанс психотерапии
UA-Футбол
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Перед игрой Александр Бабич, над которым нависла угроза увольнения, говорил о физической усталости и психологическом равновесии из-за вылета из Кубка Украины. Тренер обещал кардинальные изменения в составе и слово сдержал. По сравнению с противостоянием с "Ворсклой" полностью изменилась линия обороны - справа налево располагались Кирюханцев, Дава, Муравский и Быков. Мишнев успел восстановиться, поэтому вышел на позиции центрального атакующего хавбека, чуть ниже которого располагались Федорчук и Игнатенко. Из игроков группы атаки место в основе сохранил лишь Корниенко, который из левого защитника переквалифицировался в левого хавбека. Кащук заменил Топалова справа, а на острие вместо Фомина вышел Кулаков.

У Дмитрия Михайленко потребности кардинально перестраивать основу не было. Тренер "Днепра-1" заменил Ди Франко в центре поля на Вакулко, довольно неожиданно вместо Булецы на левом фланге вышел Назаренко. На остальных позициях вышли ожидаемые исполнители - линию защиты сформировали Адамюк, Сваток, Логинов и Цуриков. Кравченко расположился между линиями. Тейлор должен был нагнетать дело, Когут врываться в штрафную из глубины поля, роль единственного форварда досталась Хобленко. Однако уже на 28-й минуте Алексей был вынужден сместиться на правый фланг - травму задней поверхности бедра получил Тейлор, поэтому вместо него вышел Супряга, который и занял позицию Хобленко.

Очевидно, футболисты "Днепра-1" выходили на матч с мыслями о том, что именно они являются фаворитами. Во-первых, в турнирной таблице выше, во-вторых, они же понимали, что соперник не в идеальной форме. Бабичу лучшего нечего и было желать, ведь его команда, мягко говоря, не любит играть первым номер. Это же можно сказать и о "Днепре-1", которому лучше удается играть при наличии свободных зон. А вот меняет фазы в обратном направлении команда Михайленко еще не идеально. Поэтому задача перед "Мариуполем" было простой - выдержать давление и дождаться своего момента.

А давление с первых минут гости действительно оказывали немалое. Даже теряя мяч на подступах к штрафной, днепровцы включали активный прессинг, не позволяя азовцам организовать свой выпад. Несколько раз удавалось обострять ситуацию на флангах за счет индивидуальных действий Назаренко и Тейлора, не забывали и о дальних ударах, один из которых - от Вакулко метров с 20-ти - заставил Гальчука поработать (кипер парировал в нижнем углу).

Но при этом "Мариуполь" держался достаточно организованно и шансов сопернику не давал. Зато свой использовал на 23-й минуте. Гол стал комбинацией случайности и индивидуального мастерства. Сваток в простой ситуации поскользнулся, Кулаков мяч подхватил, дождался поддержки от Кирюханцева, а тот выполнил идеальную подачу на дальнюю штангу. Корниенко выскочил из-за спины Адамюка и головой с метра переправил мяч в сетку.

С этого момента ситуация полностью перешла под контроль "Мариуполя". Игроки "Днепра-1" не понимали, как можно взломать оборону соперника, поэтому ограничивались неточными дальними ударами. Зато подопечные Бабича почувствовали вкус к игре. Уже на 35-й минуте Кулаков должен был удваивать преимущество - Быков вывел форварда на свидание с кипером, Андрей уже проскочил мимо голкипера, но пробил мимо ворот. Удар Федорчука хоть и был по центру, но заставил Юрчука понервничать.

А уже в компенсированное арбитром время "Мариуполь" добился своего. Сначала Корниенко после очередного классного кросса Кирюханцева по диагонали пробил мимо ворот. А уже на последних секундах Кащук после розыгрыша углового идеально пробил метров с 25-ти под стойку. Юрчук оказался бессилен.

Михайленко отреагировал на провал в первом тайме двойной заменой - Ди Франко заменил Кравченко, а вместо Назаренко вышел Булеца. И это подействовало! Хотя первой по-настоящему реальной угрозы пришлось подождать 15 минут. Зато момент у Адамюка был классный. Собственно, "Мариуполю" банально повезло, что после удара головой от Владимира мяч попал в штангу.

Правый защитник "Днепра-1" вообще стал для "Мариуполя" головной болью во время угловых. Владимир еще трижды опасно пробивал - в двух случаях мяч пролетел совсем близко от цели, еще в одном Гальчук с нервами отбил мяч в аут. Если в первом случае Адамюк мог сократить счет, то в последующих - сравнять. На 65-й минуте Хобленко заставил Муравского нарушать правила в своей штрафной площадке. Центральный защитник не только пенальти привез, но и оставил свою команду в меньшинстве. Ну а Хобленко с отметки пробил на силу в угол, Гальчук хоть и задел мяч, но не спас.

Впрочем, в последние 20 минут кипер "Мариуполя" стал главным героем своей команды. Сначала он невероятным образом среагировал на удар Булецы метров с восьми после набегания и паса с фланга. А на 84-й выиграл у Чичикова выход один на один. Если не считать упоминавшийся удар Адамюка мимо, это был последний эпизод, когда "Днепр-1" мог сравнять счет.

Как писали выше, Бабич стремился в первую очередь восстановить эмоциональный фон своей команды после неудачи в игре с "Ворсклой". Очевидно, что победа с характером над прямым конкурентом в борьбе за первое место в группе будет способствовать повышению самооценки мариупольской команды. Ну а "Днепр-1", учитывая большое количество созданных моментов, может пенять только на себя и Удачу, что, впрочем, не отменяет необходимости работать над улучшением игры первым номером.

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 28-й тур
28 июня. Мариуполь. Стадион имени В. Бойко
"Мариуполь" - "Днепр-1" 2:1
Голы: Корниенко 23 Кащук 45 + 3 - Хобленко 66 пен.
"Мариуполь": Гальчук - Кирюханцев, Дава, Муравский, Быков - Федорчук, Игнатенко (Чех 77) - Кащук (Фомин 56), Мишнев (Топалов 77), Корниенко (Горбунов 56) - Кулаков (Чурко 67)
Тренер: Александр Бабич
"Днепр-1": Юрчук - Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков - Кравченко (Ди Франко 46) - Тейлор (Супряга 28), Вакулко, Когут (Батагов 81), Назаренко (Булеца 46) - Хобленко (Чичиков 83)
Тренер: Дмитрий Михайленко
Арбитр: Анатолий Абдула
Предупреждение: Игнатенко 38, Муравский 48, Кулаков 58 - Логинов 45, Сваток 58, Ди Франко 82
Удаление: Муравский 65 (вторая желтая)
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В статье: ФК Мариуполь Алексей Хобленко СК Днепр-1 Алексей Кащук
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Комментарии (5)
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Hugo64 (PARIS)
28.06.2020 в 20:24
после убедительной победы над олимпиком болельщики типаднепр хором говорили , команда должна в первой шестерки играть, уровень выше чем во второй шестерки , уже пора за призовые места и в ЕК--Но смотри что вторая игра и..... всё растаяло как снег в апреле--команда вроде неплохая--Но посмотрите в защиту то не хотят бежать -пусть одни защитники отдуваются--- в результате сразу два--перехвалили михайленко-ой перехвалили
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0
Альтенкруг (днепр)
28.06.2020 в 20:12
Не может команда при отсутствии футбольной мысли на поле,достичь положительного результата Построение модели игры осуществляет тренерский штаб, Если это не просматривается,все вопросы к тренерскому штабу И еще, не мало важным фактором является формирование стартового состава по спортивному принципу,а не по симпатиям. Мы часто стали видеть набор игроков,а не игроков играющих на данной позиции.Отсюда ,становится не возможным вести какую либо схематическую игру,да еще и в отсутствии диспетчера. Все претворяется в навал,а отсюда" маемо,що маемо"
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sam (Дніпро)
28.06.2020 в 19:20
С такой игрой в обороне Днепр ни на что, кроме второй шестерки, претендовать не будет.
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+2
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balamyt (Boston)
28.06.2020 в 19:45
Игра вроде есть ,но реализация Никакая! ..2й матч подряд с игры забить не могут..Нужно продолжать Усиливать команду...,во Всех линиях..иначе и ЛЕ лезть нечего...Супряга ..просто сырой ,Ни паса ,ни удара...Как пустое место..ходит по полю...
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аалекс ( Крым)
28.06.2020 в 19:04
Хороший матч получился. Думал, что с таким графиком игр Мариуполь не справится и Днепр во втором тайме их раздавит, но выстояли - молодцы. Ждем главный матч дня.
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