Мариуполь - Днепр-1 2:1. Сеанс психотерапии

Перед игрой Александр Бабич, над которым нависла угроза увольнения, говорил о физической усталости и психологическом равновесии из-за вылета из Кубка Украины. Тренер обещал кардинальные изменения в составе и слово сдержал. По сравнению с противостоянием с "Ворсклой" полностью изменилась линия обороны - справа налево располагались Кирюханцев, Дава, Муравский и Быков. Мишнев успел восстановиться, поэтому вышел на позиции центрального атакующего хавбека, чуть ниже которого располагались Федорчук и Игнатенко. Из игроков группы атаки место в основе сохранил лишь Корниенко, который из левого защитника переквалифицировался в левого хавбека. Кащук заменил Топалова справа, а на острие вместо Фомина вышел Кулаков.

У Дмитрия Михайленко потребности кардинально перестраивать основу не было. Тренер "Днепра-1" заменил Ди Франко в центре поля на Вакулко, довольно неожиданно вместо Булецы на левом фланге вышел Назаренко. На остальных позициях вышли ожидаемые исполнители - линию защиты сформировали Адамюк, Сваток, Логинов и Цуриков. Кравченко расположился между линиями. Тейлор должен был нагнетать дело, Когут врываться в штрафную из глубины поля, роль единственного форварда досталась Хобленко. Однако уже на 28-й минуте Алексей был вынужден сместиться на правый фланг - травму задней поверхности бедра получил Тейлор, поэтому вместо него вышел Супряга, который и занял позицию Хобленко.

Очевидно, футболисты "Днепра-1" выходили на матч с мыслями о том, что именно они являются фаворитами. Во-первых, в турнирной таблице выше, во-вторых, они же понимали, что соперник не в идеальной форме. Бабичу лучшего нечего и было желать, ведь его команда, мягко говоря, не любит играть первым номер. Это же можно сказать и о "Днепре-1", которому лучше удается играть при наличии свободных зон. А вот меняет фазы в обратном направлении команда Михайленко еще не идеально. Поэтому задача перед "Мариуполем" было простой - выдержать давление и дождаться своего момента.

А давление с первых минут гости действительно оказывали немалое. Даже теряя мяч на подступах к штрафной, днепровцы включали активный прессинг, не позволяя азовцам организовать свой выпад. Несколько раз удавалось обострять ситуацию на флангах за счет индивидуальных действий Назаренко и Тейлора, не забывали и о дальних ударах, один из которых - от Вакулко метров с 20-ти - заставил Гальчука поработать (кипер парировал в нижнем углу).

Но при этом "Мариуполь" держался достаточно организованно и шансов сопернику не давал. Зато свой использовал на 23-й минуте. Гол стал комбинацией случайности и индивидуального мастерства. Сваток в простой ситуации поскользнулся, Кулаков мяч подхватил, дождался поддержки от Кирюханцева, а тот выполнил идеальную подачу на дальнюю штангу. Корниенко выскочил из-за спины Адамюка и головой с метра переправил мяч в сетку.

С этого момента ситуация полностью перешла под контроль "Мариуполя". Игроки "Днепра-1" не понимали, как можно взломать оборону соперника, поэтому ограничивались неточными дальними ударами. Зато подопечные Бабича почувствовали вкус к игре. Уже на 35-й минуте Кулаков должен был удваивать преимущество - Быков вывел форварда на свидание с кипером, Андрей уже проскочил мимо голкипера, но пробил мимо ворот. Удар Федорчука хоть и был по центру, но заставил Юрчука понервничать.

А уже в компенсированное арбитром время "Мариуполь" добился своего. Сначала Корниенко после очередного классного кросса Кирюханцева по диагонали пробил мимо ворот. А уже на последних секундах Кащук после розыгрыша углового идеально пробил метров с 25-ти под стойку. Юрчук оказался бессилен.

Михайленко отреагировал на провал в первом тайме двойной заменой - Ди Франко заменил Кравченко, а вместо Назаренко вышел Булеца. И это подействовало! Хотя первой по-настоящему реальной угрозы пришлось подождать 15 минут. Зато момент у Адамюка был классный. Собственно, "Мариуполю" банально повезло, что после удара головой от Владимира мяч попал в штангу.

Правый защитник "Днепра-1" вообще стал для "Мариуполя" головной болью во время угловых. Владимир еще трижды опасно пробивал - в двух случаях мяч пролетел совсем близко от цели, еще в одном Гальчук с нервами отбил мяч в аут. Если в первом случае Адамюк мог сократить счет, то в последующих - сравнять. На 65-й минуте Хобленко заставил Муравского нарушать правила в своей штрафной площадке. Центральный защитник не только пенальти привез, но и оставил свою команду в меньшинстве. Ну а Хобленко с отметки пробил на силу в угол, Гальчук хоть и задел мяч, но не спас.

Впрочем, в последние 20 минут кипер "Мариуполя" стал главным героем своей команды. Сначала он невероятным образом среагировал на удар Булецы метров с восьми после набегания и паса с фланга. А на 84-й выиграл у Чичикова выход один на один. Если не считать упоминавшийся удар Адамюка мимо, это был последний эпизод, когда "Днепр-1" мог сравнять счет.

Как писали выше, Бабич стремился в первую очередь восстановить эмоциональный фон своей команды после неудачи в игре с "Ворсклой". Очевидно, что победа с характером над прямым конкурентом в борьбе за первое место в группе будет способствовать повышению самооценки мариупольской команды. Ну а "Днепр-1", учитывая большое количество созданных моментов, может пенять только на себя и Удачу, что, впрочем, не отменяет необходимости работать над улучшением игры первым номером.

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 28-й тур

28 июня. Мариуполь. Стадион имени В. Бойко

"Мариуполь" - "Днепр-1" 2:1

Голы: Корниенко 23 Кащук 45 + 3 - Хобленко 66 пен.

"Мариуполь": Гальчук - Кирюханцев, Дава, Муравский, Быков - Федорчук, Игнатенко (Чех 77) - Кащук (Фомин 56), Мишнев (Топалов 77), Корниенко (Горбунов 56) - Кулаков (Чурко 67)

Тренер: Александр Бабич

"Днепр-1": Юрчук - Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков - Кравченко (Ди Франко 46) - Тейлор (Супряга 28), Вакулко, Когут (Батагов 81), Назаренко (Булеца 46) - Хобленко (Чичиков 83)

Тренер: Дмитрий Михайленко

Арбитр: Анатолий Абдула

Предупреждение: Игнатенко 38, Муравский 48, Кулаков 58 - Логинов 45, Сваток 58, Ди Франко 82

Удаление: Муравский 65 (вторая желтая)