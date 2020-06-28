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Форвард Динамо Каргбо отметился автоголом в своем дебютном матче в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Не самый удачный старт для 20-летнего бельгийца в чемпионате Украины...

Форвард Динамо Каргбо отметился автоголом в своем дебютном матче в УПЛ
Новина українською

В матче 28-го тура УПЛ черниговская "Десна" принимает киевское "Динамо" (2:1 - первый тайм).

В стартовом составе гостей на этот поединок вышел форвард Ибраим Каргбо. Этот матч стал для 20-летнего нападающего дебютным чемпионате Украины. На 28-й минуте встречи Каргбо записал на свой счет автогол.

Напомним, бельгиец перешел в "Динамо" в декабре прошлого года. Ибраим долго не играл из-за травмы, которую получил на зимних тренировочных сборах. Также у киевского клуба были сложности с заявлением футболиста, так как "Динамо" стало бы 3-м клубом для игрока в сезоне.

Ранее, форвард отыграл 30 минут в матче Кубка Украины против "Миная".

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ Ибрагим Каргбо-младший
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Комментарии (7)
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Просто football фан (Рівне)
28.06.2020 в 20:51
Динамо саме створює собі проблеми. І в першу чергу тим, що не підпише дійсно хорошого тренера. Навіть той самий Хуанде Рамос - був би для цього складу киян супер. До речі, Луческу без команди)))) Чемп цього року цікавий. Якщо до другої шістки так собі інтерес, то рубка за срібло/бронзу рівноцінна тому що було в золоті роки УПЛ з Металістом, Дніпром, Чорноморецем Григорчука та Карпатами Кононова. Так, рівень футболу нижчий, але ж яка інтрига!!!!! І формат в цих умовах кращий ніж 16 в два кола. Дивитись футбол дійсно цікаво, коли всі відбирають очки у всіх. Думаю Шахтарю всеодно як грати. Різниця у грі зараз між ними і всіма іншими - прірва.Дуже шкода що Динамо, через відсутність кваліфікованого тренера, не використовує потенціал своїх талановитих гравців. Думаю вони можуть боротись з Шахтарем або як мінімум повинно бути плюс 10 і більше очок від 3-го місця. П.С. скоро авто-вишки стануть бізнесом)))) Уявляю картину- 20 плюс таких вишок з вболівальниками навколо стадіонів.
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+1
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Виктор 2209 (Мехико)
28.06.2020 в 20:37
Все идет по плану)
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0
0
V.Dem (Kyiv)
28.06.2020 в 20:22
Був би тренер у Динамо, то хоча б показав, у які ворота слід бити. Не заслуговуємо ми з Михайличенком ні 2-го, ні 3-го місця. Чимось на завгоспа він схожий.
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+2
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аалекс ( Крым)
28.06.2020 в 20:12
С почином.
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-2
vlotko (Броди)
28.06.2020 в 20:09
На такий принципіальний матч і в такій ситуації, коли кожне очко на вагу золота, випускати не перевіреного дебютанта - це "геніальний тренерський хід" .
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0
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Romerik (YNWA)
28.06.2020 в 20:14
А Караваєв зліва, при здоровому Піварічі то нормально?
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Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 20:06
Дебютировал - офигенно!
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