Форвард Динамо Каргбо отметился автоголом в своем дебютном матче в УПЛ

В матче 28-го тура УПЛ черниговская "Десна" принимает киевское "Динамо" (2:1 - первый тайм).

В стартовом составе гостей на этот поединок вышел форвард Ибраим Каргбо. Этот матч стал для 20-летнего нападающего дебютным чемпионате Украины. На 28-й минуте встречи Каргбо записал на свой счет автогол.

Напомним, бельгиец перешел в "Динамо" в декабре прошлого года. Ибраим долго не играл из-за травмы, которую получил на зимних тренировочных сборах. Также у киевского клуба были сложности с заявлением футболиста, так как "Динамо" стало бы 3-м клубом для игрока в сезоне.

Ранее, форвард отыграл 30 минут в матче Кубка Украины против "Миная".