Премьер-лига
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Мариуполь - Днепр-1 2:1. Видеообзор матча
Подопечные Бабича обыграли днепрян
Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Днепром-1".
Украинская Премьер-лига. Группа 2. 28-й тур
28 июня. Мариуполь. Стадион имени В. Бойко
"Мариуполь" - "Днепр-1" 2:1
Голы: Корниенко 23 Кащук 45+3 - Хобленко 66 пен.
28 июня. Мариуполь. Стадион имени В. Бойко
"Мариуполь" - "Днепр-1" 2:1
Голы: Корниенко 23 Кащук 45+3 - Хобленко 66 пен.
"Мариуполь": Гальчук - Кирюханцев, Дава, Муравский, Быков - Федорчук, Игнатенко (Чех 77) - Кащук (Фомин 56), Мишнев (Топалов 77), Корниенко (Горбунов 56) - Кулаков (Чурко 67)
Тренер: Александр Бабич
Тренер: Александр Бабич
"Днепр-1": Юрчук - Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков - Кравченко (Ди Франко 46) - Тейлор (Супряга 28), Вакулко, Когут (Батагов 81), Назаренко (Булеца 46) - Хобленко (Чичиков 83)
Тренер: Дмитрий Михайленко
Тренер: Дмитрий Михайленко
Арбитр: Анатолий Абдула
Предупреждение: Игнатенко 38, Муравский 48, Кулаков 58 - Логинов 45, Сваток 58, Ди Франко 82
Удаление: Муравский 65 (вторая желтая)
Предупреждение: Игнатенко 38, Муравский 48, Кулаков 58 - Логинов 45, Сваток 58, Ди Франко 82
Удаление: Муравский 65 (вторая желтая)
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