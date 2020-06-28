Один Цыганков не затащит. Десна - Динамо 3:2

Александр Рябоконь не побоялся выйти против "Динамо" в два форварда, выпустив в старте Филиппова и Будковского. Вне заявки оказался Калитвинцев, зато вышел на левом фланге Кузык. Также нашлось место в середине поля Домбровскому, а Фаворов сместился на более привычную для себя позицию правого защитника. Алексей Михайличенко, похоже, откровенно перемудрил: Караваев, а не Пиварич оказался левым беком, а Каргбо, а не Русин - форвардом. Наставник с заменами попал прямо в цель: Караваев не уберёг команду при первом голе, а Ибра забил в первом же матче в УПЛ. Правда, в свои ворота.

Первый тайм оказался шальным. Уже в дебюте 45-минутки Огиря неудачно обработал мяч, скинув под удар Цыганкову, а тот без проблем момент реализовал. Но "Десна" не стушевалась с таким развитием событий и пошла массировано вперёд. Несколько первых шансов до гола не довели (спасали Бущан и немного не точный удар Филиппова при игре на опережение), однако вскоре мяч за спиной киевского голкипера всё-таки затрепетал.

Первый - Кузык сделал идальную передачу низом на Картушова, Егор с первой попытки Бущана не пробил, но сам же добил. Второй - Каргбо замкнул ближнюю после подачи углового. Должен был - нет, просто обязан - забивать третий Кузык, когда вышел один на один с Бущаном, однако перемудрил и начал вырезать пас на Филиппова, который к такому повороту оказался не готов.

При преимуществе в счёте "Десна" отдала мяч под контроль киевлянам. Атаки "динамовцев" хоть и были, но в целом у гостей мало что получалось впереди. Так к перерыву и докатились.

Вторую половину Киев начал с массированных атак, однако наткнулось на ещё один выход один на один Кузыка. И снова Орест свой шанс испортил, качнув Кадири и пробив прямо во вратаря.

"Десна" с каждой минутой всё дальше отодвигала игру от своих ворот. Вязкий футбол от "северян" превалировал над динамической игрой гостей, которую Михайличенко не получалось расшевелить даже заменами.

Где-то за четверть часа до финального свистка "Десна" стала явно играть на отбой, ожидая окончания поединка. За что в итоге и поплатились: Цыганков эффектно пяткой замкнул передачу с фланга от де Пены. У Карлоса результативное действие в четвёртом подряд матче УПЛ. И все - после замен.

Но "Десна" каким-то чудом успела забить победный. Арвеладзе только-только вышел на замену и с углового сделал подачу на ближнюю штангу - Гитченко невероятным парашютом перебросил Бущана.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Александра Ардашева (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)

Десна - Динамо 3:2

Голы: Егор Картушов 12, Ибрагим Каргбо 25 (авт.), Андрей Гитченко 90+1 - Виктор Цыганков 4, Виктор Цыганков 86

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Александр Филиппов (Сергей Старенький 85), Егор Картушов, Андрей Гитченко, Ефим Конопля, Филипп Будковский (Андрей Мостовой 74), Денис Фаворов, Орест Кузык (Андрей Тотовицкий 74)

Динамо: Георгий Бущан, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук 58), Виктор Цыганков, Александр Андриевский (Миккель Дуэлунн 63), Александр Караваев, Виталий Буяльский (Николай Шапаренко 87), Артем Шабанов, Ибрагим Каргбо (Карлос Де Пена 46), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Егор Картушов 27, Владислав Огиря 34 - Владимир Шепелев 28, Артем Шабанов 62