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Один Цыганков не затащит. Десна - Динамо 3:2

Премьер-лига
(8 голосов)

Чернигов на последних минутах добился победы над второй командой чемпионата

Один Цыганков не затащит. Десна - Динамо 3:2
UA-Футбол
Новина українською

Александр Рябоконь не побоялся выйти против "Динамо" в два форварда, выпустив в старте Филиппова и Будковского. Вне заявки оказался Калитвинцев, зато вышел на левом фланге Кузык. Также нашлось место в середине поля Домбровскому, а Фаворов сместился на более привычную для себя позицию правого защитника. Алексей Михайличенко, похоже, откровенно перемудрил: Караваев, а не Пиварич оказался левым беком, а Каргбо, а не Русин - форвардом. Наставник с заменами попал прямо в цель: Караваев не уберёг команду при первом голе, а Ибра забил в первом же матче в УПЛ. Правда, в свои ворота.

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Первый тайм оказался шальным. Уже в дебюте 45-минутки Огиря неудачно обработал мяч, скинув под удар Цыганкову, а тот без проблем момент реализовал. Но "Десна" не стушевалась с таким развитием событий и пошла массировано вперёд. Несколько первых шансов до гола не довели (спасали Бущан и немного не точный удар Филиппова при игре на опережение), однако вскоре мяч за спиной киевского голкипера всё-таки затрепетал.

Первый - Кузык сделал идальную передачу низом на Картушова, Егор с первой попытки Бущана не пробил, но сам же добил. Второй - Каргбо замкнул ближнюю после подачи углового. Должен был - нет, просто обязан - забивать третий Кузык, когда вышел один на один с Бущаном, однако перемудрил и начал вырезать пас на Филиппова, который к такому повороту оказался не готов.

При преимуществе в счёте "Десна" отдала мяч под контроль киевлянам. Атаки "динамовцев" хоть и были, но в целом у гостей мало что получалось впереди. Так к перерыву и докатились.

Вторую половину Киев начал с массированных атак, однако наткнулось на ещё один выход один на один Кузыка. И снова Орест свой шанс испортил, качнув Кадири и пробив прямо во вратаря.

"Десна" с каждой минутой всё дальше отодвигала игру от своих ворот. Вязкий футбол от "северян" превалировал над динамической игрой гостей, которую Михайличенко не получалось расшевелить даже заменами.

Где-то за четверть часа до финального свистка "Десна" стала явно играть на отбой, ожидая окончания поединка. За что в итоге и поплатились: Цыганков эффектно пяткой замкнул передачу с фланга от де Пены. У Карлоса результативное действие в четвёртом подряд матче УПЛ. И все - после замен.

Но "Десна" каким-то чудом успела забить победный. Арвеладзе только-только вышел на замену и с углового сделал подачу на ближнюю штангу - Гитченко невероятным парашютом перебросил Бущана.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Александра Ардашева (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)
Десна - Динамо 3:2
Голы: Егор Картушов 12, Ибрагим Каргбо 25 (авт.), Андрей Гитченко 90+1 - Виктор Цыганков 4, Виктор Цыганков 86
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Александр Филиппов (Сергей Старенький 85), Егор Картушов, Андрей Гитченко, Ефим Конопля, Филипп Будковский (Андрей Мостовой 74), Денис Фаворов, Орест Кузык (Андрей Тотовицкий 74)
Динамо: Георгий Бущан, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук 58), Виктор Цыганков, Александр Андриевский (Миккель Дуэлунн 63), Александр Караваев, Виталий Буяльский (Николай Шапаренко 87), Артем Шабанов, Ибрагим Каргбо (Карлос Де Пена 46), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Егор Картушов 27, Владислав Огиря 34 - Владимир Шепелев 28, Артем Шабанов 62

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (197)
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Divine (Чернигов)
28.06.2020 в 23:34
Может Фанам ДК уже стоит выходить с баннерами "Геть фiзрука з клубу" ??
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+1
0
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anonimus (Київ)
28.06.2020 в 23:40
Ти довго по Чернігову ходив з баннерами "дайте футбол Чернігову"?)
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0
-2
VAO (Луганск)
28.06.2020 в 23:25
Если в ДК поставить хорошего менеджера который будет руководить всем. А суркис просто будет на футбол ходить а не решать что кому делать, то у ДК по потециалу включая школу и арендных игроков и вообще возможностей очень очень очень много много много. Как минимум не меньше и не хуже Шахтера. Но всем правит суркис а миха просто карманный тренер очередной. Ахметов не говорит своему тренеру что он должен делать и как играть и кем играть. А Дк утопия просто. Опять-таки повторюсь там с академии пацанов которым дай современного тренера который будет им говорить что делать как играть который будет их готовить к матчу нормально. который будет ставить современный футбол и все сразу заиграет. Ну может не прям сразу. но заиграет. Миха ставит достаточно допотопный футбол который устарел лет 10 назад. Игрокам уже там давно все равно. Зп капает и норм. Кто в ДК не переходит в основном начинает играть намного хуже чем играл до перехода. Составить правильную концепцию клуба. Работать с болельщиками медийкой.. Научиться зарабатывать на том на чем зарабатывают норм клубы. Да тот же шахтер. А суркис просто ждет когда камаз бабла опять подвезут. А говорить что там нет игроков и тренеров это смешно. Просто они никому не нужны на данный момент. Смешно когда тот же рябоконь или скрипник просто тактически обыгрывают динамо. А лесик смотрит на цыганкова вербича де пену и такой - ну давайте. забейте пацаны
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+1
0
VAO (Луганск)
28.06.2020 в 23:30
А потом на коференции - ну они не забали хотя по нашему плану должны были забить. А защита пропустила но я им говрил что не надо. А еще шо то с судьей странно как-то сегодня было. обычно не так. Разберем матч - узнаем почему не забили и пропустили и шо там с судьей так было. Ладно понятно я многие вещи утрирую и довожу до абсурда. Но серьезно воспринимать уже сложно) НО Дк все будет вторым. увидите. и это самое печальное для нашего футбола. То что даже такое ДК будет брать серебро и идти в ЛЧ сольяс в квалах.
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0
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
28.06.2020 в 23:48
Абсолютно верно .Поддерживаю.У Скрипника есть тактика,ему бы тех кто есть в ДК была бы команда .У Рябоконя есть чутье на наличие пустых мест в обороне типа Кадири и как из этого выжать максимум,а у Лесика есть только перепуганный плаксивый взгляд.Правда тут анализировать не привыкли,все о судейской руке говорят,некие матчи футболовичи,правил не читавшие.
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0
0
Po4eson (Одесса)
28.06.2020 в 23:14
Как в анонсе и написал: с детства за Десну!!!
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+2
-2
Divine (Чернигов)
28.06.2020 в 23:13
Михайличенко в интервью говорит о то что не играл Попов, Миколенко, Судорчук пропустил пару матчей и не в форме?? Он серьезно??? 1н Циганков стоит дороже всей Десны вместе с тренером, медиками и стадионом)))
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+4
0
Карбид (Ник)
28.06.2020 в 23:22
Стадион бесценен. Не нагнетайте.
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+2
-1
v.grischuk (Винница)
28.06.2020 в 23:12
Хвати срать..... в Десне не продают по 30 лямов вингеров)))) там все под контролем!
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0
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Одиссей(Афула) (Афула)
28.06.2020 в 23:09
Кадири до этого постоянно обрезался в середине поля и привозил так Миха его в центр обороны воткнул,Де Пена в запасе,который что то создает,недоразумение которое гову подставило закрыв глаза и забило в свои играет.Если куча травм поставь Караваева на правый в защиту ,Де Пену на левый к Вербичу ,Русина впереди,Кендзеру к Шабанову в центр у него больше опыта ,но не ставь же ты нуля Кадири в центр обороны такие обрезы человек делал в полузащите .кКуда ты его тулишь ?И это тренер ДК?Суркис,возьми меня тренером.
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0
-1
Steelen (Запорожье)
28.06.2020 в 23:04
Дааа... Голы у десны конечно что то. Первый гол это такой пас, которому даже Месси, Хави и Иньеста обзавидуются, такие пасы надо включать в список лучших пасов всего евросезона. Второй гол, точнее автогол это нечто такое, что в нормальной спортивной игре вообще никогда не увидишь больше. Третий гол это какой то чудотворный удар головой, который происходит раз в 2000 ударов головой по воротам... Что против таких обстоятельств можно сделать ? извините, ничего нельзя. Это предначертано. Это злой рок, почему он преследует Динамо, не понятно даже кого спрашивать.
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+5
0
Карбид (Ник)
28.06.2020 в 23:05
Старухин таких не один десяток в свое время положил.
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
28.06.2020 в 23:02
Після наступної гри михайличенка звільнять. а може і перед нею. інсайдерська інформація. Ладно, просто інтуіція))
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+1
-2
Карбид (Ник)
28.06.2020 в 23:04
Ничего подобного. Пока будет шанс на 2-е место, никто его не подвинет. Тем более, влететь ЧЕМПИОНУ давно не считается чем то критическим у Суркиса.
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+3
0
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ПетроФ (Луцьк)
28.06.2020 в 23:13
Подивись таблицю. Там все критично. треба все вигравати а кротии навіть в ранзі чемпіона вийдуть проти киян супермотивованими.
+2
-1
Карбид (Ник)
28.06.2020 в 23:24
Суркис лично сказал, что задача занять 2 место. Даже при поражении через неделю и откате на 4-е место еще будет 3 тура и судьи. Никто не будет нервничать. Они не верят, что при всех вложениях возможен иной исход.
0
-1
Карбид (Ник)
28.06.2020 в 22:54
Десна молодцы. Вот держите уровень. Наказать в 4-х матчах Дыру, это нужно мастерство. Теперь не терять очки со слабыми и раскатать ничейки с Зарей и Шахтером и может выйти сезон с шампанским.А по ДК, если учесть подаренные 4 только с Колосом, пыхтели бы за 4-е с Александрией. Но связи, блат, тяги, решалово еще влияет.
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+9
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
28.06.2020 в 23:17
Карбид,ты думаешь,что обозвал ДК и куда то вознесся?Правильно думаешь,я даже знаю куда, до уровня дебилов,которые обзывают Шахтер.
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0
0
Po4eson (Одесса)
28.06.2020 в 23:18
Соседи всё таки )))
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0
0
Карбид (Ник)
28.06.2020 в 23:25
Что вы, что вы. Я максимально галантен.
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0
0
ratio (Дн-жинск)
28.06.2020 в 22:34
Не ну я понимаю проигрывать иногда случается.Но проигрывать по игре Десне это нечто
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+4
-3
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anonimus (Київ)
28.06.2020 в 22:43
Чим Десна така погана?
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+4
-1
ratio (Дн-жинск)
28.06.2020 в 23:43
Динамо не должно такие команды вообще замечать при всем уважении к Десне.А Десна контролировала игру что вообще за гранью добра и зла) Это же все-таки ДК а не дворец клоунов.Хотя...уже хз
0
0
digitex (Николаев)
28.06.2020 в 22:32
Однозначно нужен новый тренер, нет смысла с Михайличенко тратить ещё один год в пустую. Не вижу за счёт чего может улучшиться игра при нем. Не может он с этих игроков выжать максимум, а без этого с Шахтером бороться нет смысла.
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+6
0
ffggpl (Харьков)
28.06.2020 в 22:34
Динамо нужен новый владелец!!!
Ответить
+6
0
digitex (Николаев)
28.06.2020 в 22:42
Долго прийдеться нам этого ждать.
+6
0
metall5291 (Kharkiv)
28.06.2020 в 22:50
Вот это точно.
+5
0
Карбид (Ник)
28.06.2020 в 23:06
Мертвечук, в принципе, готов.
+2
-3
aleks68
28.06.2020 в 22:26
ау виктор бокасса отзовись.или уже удавился
Ответить
+9
-3
Карбид (Ник)
28.06.2020 в 22:51
Шмурдячит до синьки.
Ответить
+6
-2
Мирча Ахметов (Харьков)
28.06.2020 в 22:22
Из Михайличенко тренер, как из Зеленского - президент. Срамотище!
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+9
-5
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таврия19752009 (симферополь)
28.06.2020 в 22:22
Жду когда Десну начнут в следующей игре судить по беспредела и выбросы Цыганыка о Десне
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+2
-5
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ПетроФ (Луцьк)
28.06.2020 в 22:22
Текст на зрілість. Любий тренер після такого матчу повинен написати заяву про відставку. Подивимось. Михайличенко насправіді тренер чи просто промокашка на зарплаті.
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+6
-2
prostors (Вольногорск)
28.06.2020 в 22:26
промокашка на зарплаті
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+5
-2
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simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 22:27
Промокашка... просто промокашка...
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+5
-4
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anonimus (Київ)
28.06.2020 в 22:29
По вашому після кожного програного матчу треба писати заяви, аби щось ляпнути
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+1
-5
Divine (Чернигов)
28.06.2020 в 22:34
проваленного сезона мало?
+10
-1
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ПетроФ (Луцьк)
28.06.2020 в 22:45
якщо осінню частину можна було списати на Хацкевича то провал весною це суто вина Михайличенка
+3
-2
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anonimus (Київ)
28.06.2020 в 22:46
Я не збираюсь когось виправдовути, просто не треба після кожного матчу писати про відставку. Це не кваліфіковано.
+1
-1
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anonimus (Київ)
28.06.2020 в 22:48
Який провал? Зайняли 2-міце (поки що), вийшли у фінал КУ. Так, програли шахтьору та Десні - і це провал?
+1
-2
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ПетроФ (Луцьк)
28.06.2020 в 22:58
та пофіг яке місце займають. Не виграти в колхоза по грі. і програти справедливо десні, маючи таких гравців це треба мати тренерський талант
+3
-3
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Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 23:14
Ничего себе не проваленный! Отставать от Шахты не 6-8 очей, а почти 20. Бездарно сыграть совершенно в проходной группе лиги Европы. Вазюкаться до сих пор за второе место с не совсем ясным еще итогом. Играть на равных с Зарей и Десной. Не сильно превосходить по игре другие команды. Худшего сезона и не припомню..
+1
0
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anonimus (Київ)
28.06.2020 в 23:25
ПетроФ, ти ким працюєшь?
0
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anonimus (Київ)
28.06.2020 в 23:25
Serega1111, ми прошйли те місце, де казали про те що осінь на совісті хацкевича.
0
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ПетроФ (Луцьк)
28.06.2020 в 23:45
я пенсіонер. За ДК вболіваю з 1980 р.
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таврия19752009 (симферополь)
28.06.2020 в 22:21
Жду квашина с его если бы Мариуполь не отдал Шахтер 38 очков Динамо было бы первое)))
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+10
-4
Карбид (Ник)
28.06.2020 в 22:50
Уже 38 не катит. 56.
Ответить
+6
-1
Arsenals (Днепр)
28.06.2020 в 23:42
Они с булгаковым сейчас друг другу Очки отдают
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
28.06.2020 в 22:19
Молодцы, боролись за вторую! А главное, что Динамо будет Второе!!
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0
-2
ascent (Луксор)
28.06.2020 в 22:17
Так, а у фанатов Динамо есть объективные причины почему проиграли: пенальти не поставили, игрока не удалили, Ахметов всё купил и т.п.?
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+11
-4
prostors (Вольногорск)
28.06.2020 в 22:20
Ты баран.
Ответить
+5
-8
Матч Футболович
28.06.2020 в 22:08
ахаххахаха)))) шо опять (с)?!?))) по справедливости без волосатой судейской руки дырявые должны тихонечко сопеть на 4-м месте в ЧУ, и Заря и Десна более мотивированны и более "голодные" к успеху, Александрия к сожалению объективно пока чуть не дотягивает до дырявых. Но это не надолго, учитывая закономерность деградации дырки ещё сезон-два и поравняются))Вообщем если бы не рисованные очки даже с тем же Колосом (удаление-пеналь за игру головой в первом круге, бенефис Бойко во втором) то это дно было бы куда глубже. Но даже если этот священный конспектный ужас занесут на второе арановские-балакины-бойки (как много раз уже делали в предыдущих сезонах), этот "голый король" рухнет всей своей трухой в Европе как обычно, ведь никого уже не удивляет тягомотина и баранки с Мальмё, Лугано, Скендербеу,Яблонцами и другими гипер-супер-пупер клубами. Поэтому всё закономерно и бумеранг несётся обратно в дырявый рогобан)))) По делом!!!
Ответить
+14
-3
Крестоносец. (Полтава)
28.06.2020 в 22:09
Полностью согласен!
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+10
-1
v.grischuk (Винница)
28.06.2020 в 22:21
Ну и что......?!......Динамо должно быть вторым!
Ответить
+1
-1
prostors (Вольногорск)
28.06.2020 в 22:24
Лучше ЧЕТВЕРТОЙ. Что бы мозги включились.
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 22:31
А зачем им это с такой игрой ?? Только деньги от УЕФА ??
+4
0
metall5291 (Kharkiv)
28.06.2020 в 22:52
100%
Ответить
0
0
Number13 (Мариуполь)
28.06.2020 в 22:06
ЧТД!!! Как только судьи во всю не тянуть дыркообразных, так и поражение сразу. При равном судействе сначала Шахтер унизил, теперь вот Десна. Молодцы ребята, с победой Чернигов!!!
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+12
-3
avatar
anonimus (Київ)
28.06.2020 в 22:31
перемогли - це "унизил"? фк підстилка точно профі
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0
-5
vituynia (Черкассы)
28.06.2020 в 22:05
У Динамо есть хорошие игроки (Цыганков,Вербич, Де Пена),но нет команды. Не понимаю я Суркиса, неужели ему так нравится это садо-мазо в исполнении его команды, точнее в исполнении его тренера. У Михайличенко сейчас есть минимум два форварда плюс Вербич, а он ставит непонятного Каргбо,в отсутствии Миколенко, не играет неплохо зарекомендовавший себя на сборах Пиварич, а в место Дуэлунна, со старта в который раз выходит, старающийся и никакой Андриевский...А в результате получается закономерная победа Десны.
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+12
0
oleg dynamo (львівська)
28.06.2020 в 22:08
Ответить
+3
-1
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Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 22:11
Хороших игроков ты упомянул, а остальных назвать хорошими вряд ли можно. Может еще Бурда, если выйдет на уровень после травмы и очень редко на Буяльского снисходит озарение, да Попов может вырастет. Для еврокубков слишком мало
Ответить
+3
0
ffggpl (Харьков)
28.06.2020 в 22:14
Ребята, да как вы не поймёте!!! Вопрос не в Михайличенко!!! Вопрос в Суркисах!!! Это они и только они ответственны за тех, кого они назначают тренерами!!!!!
Ответить
+7
0
metall5291 (Kharkiv)
28.06.2020 в 22:55
"Садо - Мазо" - это в первую очередь сами Суркисы. Это они "командуют" садо-мазо парадом, это они подбирают "исполнителей" этого унылого шоу.
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+4
0
ascent (Луксор)
28.06.2020 в 22:05
Я конечно слышал про камин-аут, но видеть довелось впервые: чтобы сразу вся команда... Динамо еще на шаг стало ближе к Европе!
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+6
-1
prostors (Вольногорск)
28.06.2020 в 21:56
ДЕСНА молодцы. Какая ЛЧ , ЛЕ. 1 ЛИГА это в самый раз.Талант тренерского штаба ДИНАМО просто зашкаливает. До каких пор будут мучить команду? ГРИГОРИЙ пробовал Павлова ,Сабо, а потом пригласил В.ЛОБАНОВСКОГО. Смысл покупать бездарей за 4-5 лямов зелени, а можно пригласить тренера который научит команду играть в футбол!!!!!!!!!!!!!! Что бы читать тетрадки ЛОБАНОВСКОГО перед этим надо выучить буквы....
Ответить
+12
-1
amg333 (Kyiv )
28.06.2020 в 21:55
Динамо просто сохранят интригу в чемпионате)..а если по сути,то с Лесика такой тренер,как с Гамулы
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+6
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
28.06.2020 в 21:57
игорька зачем обидел- он хоть правду говорил
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+12
-1
Карбид (Ник)
28.06.2020 в 22:49
Да Ришару до Гамулы далеко.
+1
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
28.06.2020 в 21:55
Представьте, как Миха не уважает вице-чемпиона мира Пиварича, что ставит правоногого Караваева на левый фланг защиты. Это плевок в лицо.
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+11
0
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2020 в 21:59
А он легов ни во что не ставит. Де Пена лавку греет. Донный Андриевский играет вместо Дуэлунда.
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+8
0
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Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 22:04
Там явно какой-то личностный конфликт. Да, Пиварич может проигрывать конкуренцию Миколенку, но остальные защитники очень ненадежные. Не думаю, что Пиварич настолько заточен под левый фланг, что его нельзя было пробовать в центре, когда вовсю чудили Кадар, Шабанов, Кендзера с Караваевым справа
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2020 в 22:10
У него вечно со всеми конфликты.
+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 22:12
У Михи? Ну да, он еще когда игроком был - любил с окружающих кровь попить
+3
0
ffggpl (Харьков)
28.06.2020 в 23:08
Пребывания Пиварича в дубле - самая большая загадка. Впрочем таких загадок в этом Динамо много и вряд ли мы узнаем правду грязной кухни.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
28.06.2020 в 21:54
Десну с победой. А Динамо - "то таке". Даже не тень того великого клуба. Просто какие-то пацаны бегают в футболках с эмблемой "Динамо". А по сути - дырявый надувной тигр, из которого вытек воздух. Воздадим должное Суркисам, обоим. Сумели таки превратить клуб, который громил Барселону в 1997 (3-0 и 4-0) вот в это. А я тогда был на обоих матчах. Думаю и Михайличенко в ужасе, если помнит то Динамо, в котором он играл. Тренировать эту команду можно только под наркозом, чтобы не помнить, какой она была.
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+11
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
28.06.2020 в 21:53
хочется вспомнить -где балакин и арановский в поле-катя вообще игнорировала арановского с ВАР-что странно-правда и эпизодов то не было со стороны ДК что бы арановский подсказывал чо нужно ставит пенальти- ВСЁ ТЕПЕРЬ суркисы не допустят что бы кроме тех кто то судил--теперь им -ДК- надо обыгрывать Ш--что возможно при ротации со стороны Ш--
Ответить
+5
-3
oleg dynamo (львівська)
28.06.2020 в 21:56
та ДК може шахту і з мавпами обіграти(остання гра показала що гра була рівна),а без макак шахтар зеро
Ответить
+4
-14
avatar
Hugo64 (PARIS)
28.06.2020 в 21:59
а в дк тоже есть игроки с другим цветом кожи-и кажется красивый гол сегодня вколотил
+12
0
avatar
scorpius (Ck)
28.06.2020 в 22:02
Про "мавп" это тебе в Штаты, там сейчас это актуально
+10
-2
oleg dynamo (львівська)
28.06.2020 в 22:02
Hugo64 (PARIS) після голу якби ще підняв руки догори...
+3
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.06.2020 в 22:03
Олег,а во Львове ты один такой расист,или есть ещё? Что ты несёшь,дурачек?
+12
-2
aleks68
28.06.2020 в 22:18
сам давно с пальмы слез чучело
+5
-1
Divine (Чернигов)
28.06.2020 в 22:49
Дыбил есть дыбил
+2
0
Po4eson (Одесса)
28.06.2020 в 23:35
Сам то давно с дерева слез?
0
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
28.06.2020 в 21:51
Проигрыш ДК ни как не уменьшает заслуг Десны. Проявили характер и забили ровно столько, сколько необходимо для победы. Риторический вопрос: что ДК будет без Цыганкова делать...
Ответить
+13
0
аалекс ( Крым)
28.06.2020 в 21:53
То же, что и с Цыганковым - бороться за 2-3 место.
Ответить
+10
-1
Po4eson (Одесса)
28.06.2020 в 23:36
Без Цыганкова есть варианты ниже
0
0
Крестоносец. (Полтава)
28.06.2020 в 21:50
Дырявые, готовьте вазелин на финал КУ, он вам пригодится!
Ответить
+15
-3
amg333 (Kyiv )
28.06.2020 в 21:57
тебя уже продырявили,или регулярно дырявит?
Ответить
+3
-11
Крестоносец. (Полтава)
28.06.2020 в 22:02
Маня, дырявят обычно таких додиков, как ты) Здорово сегодня Десна вам насовала по самые гланды) Дальше вас Ворскла накажет)
+8
-3
мы за динамо (киев)
28.06.2020 в 21:49
тільки що по профутболу послухав михайличенко. дуже сумно.
Ответить
+11
-1
avatar
simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 22:37
Тоже послушал ... по моему Он просто идиот и истеричка .
Ответить
+1
0
V.Dem (Kyiv)
28.06.2020 в 21:48
Яке воно тупе.
Ответить
+3
0
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
28.06.2020 в 21:48
По игре ничья, но у ДК есть Каргбо+Михайличенко, они решили в пользу Десны.
Ответить
+3
-8
avatar
simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 21:50
По игре 3-2 . И могло еще 2 зайти. О какой ничьей разговор))?
Ответить
+13
-1
мы за динамо (киев)
28.06.2020 в 21:55
і я дивуюсь як не зайшло. це лише коли просто на конрі спіймали.
+6
-1
Divine (Чернигов)
28.06.2020 в 22:52
реализуй 2 выхода 1*1 Кузик, и счет был бы еще красочнее! У Динамо таких моментов не было.. Где ты там увидел ничью?
Ответить
+1
0
Po4eson (Одесса)
28.06.2020 в 23:37
Это было бы просто в немецком стиле. Жёстко
0
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
28.06.2020 в 21:48
Проти Зорі не граєм,з Динамо граєм...Десна боялась Зорі настріляти з вісім голів...а це відставка всього керівництва луганчан....
Ответить
+1
-7
avatar
Hugo64 (PARIS)
28.06.2020 в 22:00
Ответить
+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
28.06.2020 в 21:47
Я дуже рідко критикую Динамо. Це команда за яку я свідомо вболваю більше 40 років. сьогодні терпець урвався - Михайличенка - треба гнати сраною мітилою з команди. Ноль в ролі директора. Ноль в ролі селекціонера. ноль в ролі тренера.
Ответить
+11
-1
ascent (Луксор)
28.06.2020 в 22:01
Да нет, это всё Ахметов виноват, а у Динамо всё хорошо: и тренер и игроки...
Ответить
+7
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 21:45
Динамо если и стало сильнее с прошлой осени, то на вершок. В еврокубках будет беда...
Ответить
+6
0
ascent (Луксор)
28.06.2020 в 22:02
Да силище, берегись иго бусурманское и т.д...
Ответить
+4
-2
Comment06 (Украина)
28.06.2020 в 21:44
1. Заметил закономерность- когда нет сомнительных пенальти и удалений- Динамо не выигрывает. 2. Следующий матч с Шахтером превращается в матч жизни для Динамо и, похоже, для Михайличенко.3. Поймал себя на мысли и не обрадовался- примерно такой футбол недавно видел в исполнении белорусских клубов.
Ответить
+14
-3
ascent (Луксор)
28.06.2020 в 22:02
Только сейчас заметил???
Ответить
+5
-3
Sasa091
28.06.2020 в 21:43
Динамо = 0 Десна - красава;!;!
Ответить
+11
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.06.2020 в 21:42
Моё скромное мнение-пора менять"динамовские сердца" на нормального тренера. Ну не тянет Лёсик на тренера!
Ответить
+12
-1
ffggpl (Харьков)
28.06.2020 в 22:16
Суркисня на это никогда не пойдет! У них ума не хватит прислушаться к мнению болельщиков.
Ответить
+3
0
VAO (Луганск)
28.06.2020 в 23:38
В этом и весь смысл брат) там тренера нормального никто и не собирается брать)) Зачем он нужен? он придет скажет а дайте ка мне 100 мультов на игроков. и ему кстати платить придется тоже нормально. Денег нет у суркиса. А зарабатывать клуб сам не умеет.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
28.06.2020 в 21:42
Не знаю, что сказать. Крайне сложно подобрать культурные слова. Игры у команды нет. Такое ощущение, что для них это тренировка, а не борьба за 2-е место. И если с Колосом можно было списать на погоду, то сейчас не получится. Динамо докатилось до такого дна, что каждая тварь желает вытереть ноги об клуб
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+4
-9
ffggpl (Харьков)
28.06.2020 в 22:20
Они сами превратили себя в подстилку. С них смеётся вся Украина. А когда то это был символ независимости, свободы и гордости украинского народа. Грустно....
Ответить
+5
-2
avatar
anonimus (Київ)
28.06.2020 в 22:36
У цих "тварей" нема іношого сенсу в їхньому жалюгідному житті, а провали бувають у всіх клубах.
Ответить
+1
-5
ffggpl (Харьков)
28.06.2020 в 22:37
Этот провал длится с 2002года. 18 лет!!!
+3
-2
avatar
anonimus (Київ)
28.06.2020 в 22:49
Ти коли останній раз бачив Мілан на вершині Серії А чи в ЕК?)
+1
-2
ffggpl (Харьков)
28.06.2020 в 23:10
Причому тут Мілан???
+1
0
ffggpl (Харьков)
28.06.2020 в 23:18
У мене складається враження, що Суркісятам Динамо потрібне для відмивання грошей і прикриття фінансових афер. Вони не зацікавлені в його розвитку. Тому й призначають карманних тренерів, які не будуть їм заважати. Це дуже зручно звільнив тренера і вболівальники на деякий час заспокоїлися. Так нас і дурять, шановні.
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
28.06.2020 в 21:42
Михайличенко не дають спокою лаври попередників , при яких відкривались таланти.Скільки можна ставити в основі абсолютного нуля - Андрієвського? Хто такий Каргбо? ( напевно за матч в основі отримує при продажі пару баксів премії). Чому не грав Піварич?
Ответить
+5
-1
oleg dynamo (львівська)
28.06.2020 в 21:44
За Андрієвського згідний на 100%
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+2
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
28.06.2020 в 21:41
По-моему мнению, Десна самая интересная команда в этом сезоне
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+10
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
28.06.2020 в 21:39
Чергова безпорадна гра Динамо Трохи притисли, забили та почали відбиватися!!! І це починаючи з ЧЕТВЕРТОЇ хвилини матчу! І від кого? Від команди трансферна вартість якої менше ніж Циганкова... Це що? Все на що спроможний тренерський штаб Динамо? ГАНЬБА чи ЖАХ!
Ответить
+7
-2
oleg dynamo (львівська)
28.06.2020 в 21:40
і ганьба і жах одночасно...
Ответить
+6
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.06.2020 в 21:36
Чернигов- у вас есть КОМАНДА! С победой вас!
Ответить
+16
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
28.06.2020 в 21:37
инфраструктуры нет
Ответить
+2
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.06.2020 в 21:38
Инфраструктура-дело наживное.
+7
0
avatar
simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 21:42
Ты достал. Убейся об клавиатуру и завидуй молча ))))
+4
-1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
28.06.2020 в 21:36
Динамо будет держать интригу до последнего матча с Колосом-porno must go on!
Ответить
+10
0
avatar
simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 22:42
А с Колосом это будет интересно !!! И Бойко судья !!!)))))
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+2
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
28.06.2020 в 21:35
дк даже не могу сказать сколько допустила и ошибок и обрезок и неточных пасов ВСЕ и вышедшие на замену тоже--даже бущан пару раз чуть мяч не потерял- ИМ что установка такая была-даже первого не перебивали УЖАС-
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+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.06.2020 в 21:33
Без помощи судей-Динамо ничто..так..середняк
Ответить
+12
-2
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
28.06.2020 в 21:35
Да не льсти так Динамо, ещё в первую лигу скатаются
Ответить
+7
-1
avatar
Mariner888 (Одесса)
28.06.2020 в 21:32
Дырку опять натянули, лесик - терпило лупатое.
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+10
0
avatar
anonimus (Київ)
28.06.2020 в 22:38
Те що тебе натянули в дирку, не треба всім розповідати, пітарочек
Ответить
0
-5
oleg dynamo (львівська)
28.06.2020 в 21:32
ДК по грі було сильніше 15-20 останніх хв коли вийшов Сидор,Дуелунд,Де Пена,а остальну частину гри Десна була сильніша.А чи потрібно з такою грою болілам ДК 2-е місце?Для чого?Щоб дати ще шанс цьому тренерському складі?Ще такого в мене не було але прийшов час вболівати проти.....
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+3
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
28.06.2020 в 21:36
да просто десна играла по счету- НО КАК ТОЛЬКО СРАВНЯЛИ сразу вперед-где силы то взялись
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+6
0
oleg dynamo (львівська)
28.06.2020 в 21:39
та ні гол випадковість ,виглядало що ДК додусить,ну по крайній мірі було видно що то якесь динамо
+1
-5
Divine (Чернигов)
28.06.2020 в 23:01
"та ні гол випадковість ,виглядало що ДК додусить,ну по крайній мірі було видно що то якесь динамо" У Десны 2 нереализованных выгода 1 на 1, не был бы Кузик такой перепуганный, исход матча был бы решен еще в 1м тайме..
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+1
0
аалекс ( Крым)
28.06.2020 в 21:32
У флагмана очередная пробоина. С такой игрой динамовцам рановато примерять серебрянные медали.Десна в конце сильно подсела, но молодцы перетерпели и заслуженно победили. Состав у киевлян приличный, а игры никакой. Всем, кто топит за Десну, мои поздравления.
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+6
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
28.06.2020 в 21:31
Симаргл, когда тряпки уже поубирают с трибун, я устал.
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+1
-5
avatar
simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 21:31
Иди ... просто иди ...))))
Ответить
+6
-2
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2020 в 21:33
Никто не виноват, что в Чернигове не построили Олимпискйий к ЕВРО, который можно спокойно арендовать, как это делает Динамо
Ответить
+8
-2
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
28.06.2020 в 21:36
Вы в еврокубках где собираетесь играть? Вот там играйте и чемп. Иначе, это выглядит как лицемерие от ПЛ.
+1
-4
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2020 в 21:37
в Киеве собираемся, а ты против?
+6
-1
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
28.06.2020 в 21:38
Тогда и чемп в Киеве играйте. А так получается в ПЛ можно играть на таких АРЕНАХ, а в еврокубках нет кумовства.
+1
-6
avatar
simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 21:40
На Олимпийском будем играть , Лига Чемпионов от ШД и Десны заполнит Киев ))))
+6
-2
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2020 в 21:45
Ну так послушай. Даже Аталанта не смогла на своем стадионе в ЛЧ играть. Хотя там стадион хороший. Стандарты есть стандарты. И опять же говорю. Динамо просто повезло, что Олимписйкий есть в Киеве реконструированный. Лучше на себя смотреть, чем на кого-то тыкать.
+6
-1
avatar
anonimus (Київ)
28.06.2020 в 22:40
До Евро ДК грали на Респуліканському, і що?
0
-3
Divine (Чернигов)
28.06.2020 в 23:03
Дак выйдем в ЛЕ (15 млн) или в ЛЧ (25 млн) и за эти бабки и построим стадион)
+1
0
Divine (Чернигов)
28.06.2020 в 23:02
Тряпки приносят удачу))
Ответить
0
0
ascent (Луксор)
28.06.2020 в 21:30
Рад, что есть высшая справедливость и бумеранг вернулся к Динамо
Ответить
+13
0
avatar
simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 21:30
Смогли!!! Есть характер !!! Отличная и нужная победа, интрига сохранилась. Поздравляю всех с нашей победой )))))!!!!
Ответить
+10
0
alex 66 (Кременчуг)
28.06.2020 в 21:30
Опять дырку рванули)))
Ответить
+9
-2
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
28.06.2020 в 21:32
Первый раз штоле? Их уже порвали все, кому не лень
Ответить
+8
-1
avatar
anonimus (Київ)
28.06.2020 в 22:41
Те що тебе натянули в твою дирку, не треба всім розповідати, пітарочек
Ответить
0
-3
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
28.06.2020 в 21:30
Первый нормальный матч Монзуль, который я видел
Ответить
+6
-3
мы за динамо (киев)
28.06.2020 в 21:45
сьогодні вона була навіть занадто лояльна до говорунів з вкдк.
Ответить
+5
-1
Divine (Чернигов)
28.06.2020 в 23:05
ну Картушову показала желтую, за игру в мяч после чего по инерции нога пошла в ногу Циганкову. На 76 минуте аналогичный эпизод уже на Картушове, желтой не было...
0
0
avatar
Инспектор ( )
28.06.2020 в 21:29
А чего Катя не поставила 3 пенальти в сторону Десны?
Ответить
+10
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.06.2020 в 21:30
Катя не берет шубы
Ответить
+10
-1
Divine (Чернигов)
28.06.2020 в 23:06
Катя носит пуховик
+1
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
28.06.2020 в 21:32
Игроки ДК не симулировали, а защитники Десны не торкались смертельно пальцем нападающих Дк, вот и всё
Ответить
+7
0
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2020 в 21:32
А если объективно... было из чего высосать пенальти? Вот на Картушове в 1 тайме момент непонятный был с пенальти...
Ответить
+1
0
unnamed (Cape May)
28.06.2020 в 21:29
Фран Соль - лучше Каргбо. Соль хоть и не забивает голы соперникам - но и в свои ворота тоже не забивает.
Ответить
+8
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
28.06.2020 в 22:30
браво .лучший комментарий
Ответить
+1
0
Карбид (Ник)
28.06.2020 в 22:45
Соль - пападающий нулевой, а афроселюк - отрицательный.
Ответить
+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.06.2020 в 21:29
Без помощи судей ДК-посредственновсть.
Ответить
+13
-3
avatar
Romerik (YNWA)
28.06.2020 в 21:28
Каргбо, Кадірі, Бущан, Шабанов, Михайличенко...Хто всі ці люди в такому клубі як Динамо?? Хто додумався поставити Караваєва зліва в захист при здоровому Піварічі?? Шо робить в основі на полі Андрієвський?? Хто поставивив на одну з ключових ігор Каргбо, який до того не зіграв жодного матчу. Який клоун вирішує в Динамо, хто з нападників має грати, і хто їм сказав, шоб з трьох нападників вони вибрали самого не підгоовленого??? Шо то таке взагалі робиться з клубом??
Ответить
+7
0
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2020 в 21:30
Да Бущан нормальный. Не гони. Смог 2 раза переиграть Кузыка...
Ответить
+4
-2
avatar
Romerik (YNWA)
28.06.2020 в 21:38
Не знаю, сказав ти то з сарказмом, чи реально, но момент Кузика при виході 1 на 1 - то шо таке було взагалі. Перший тайм, а він біжить так як будь то пробіг марафон до того, і при тому 90 % нападників просто виконає легкий обвідний удар в дальній кут, а не буде добігати і бити носком, в зовсім е підходящій ситуації. Не ображайтесь вболівальники Десни, може він для вас і хороший гравець, та й для упл више середнього, но по такому приймі і висвітлюється наш рівень ліги... А так з заслуженою перемогою вас..
+2
0
unnamed (Cape May)
28.06.2020 в 21:32
Это во всем виноват Т.Кадар. Он из Китая каким-то образом Михе мешает выбрать правильный стартовый состав и поставить нормальную игру команде.
Ответить
+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2020 в 21:28
Если по-честному счет должен был быть минимум 5:2... Кузыку надо научиться обыгрывать один в один, и матч был бы решен на 60 минуте...
Ответить
+10
-1
avatar
simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 21:34
И так хорошо ))))... а Кузык сегодня был лучшим и потягал защиту шикарно !!!
Ответить
+5
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.06.2020 в 21:27
Чернигов-с победой! Вы в честной борьбе победили!!!!
Ответить
+14
-1
aleksandrdre (Краматорск)
28.06.2020 в 21:26
Во всем виноват Ахметов и Шахтер)))А Десну с заслуженной победой!!!Чернигов рулит!
Ответить
+12
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
28.06.2020 в 21:26
А при честном суддействе не всё так гладко
Ответить
+12
-2
Крестоносец. (Полтава)
28.06.2020 в 21:52
Без шуб Дырнамо показывает свой истинный уровень!)
Ответить
+5
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
28.06.2020 в 21:25
Ответить
+4
-1
nemo69 (Ямайка)
28.06.2020 в 21:28
Та не, секс лучше!
Ответить
+3
0
avatar
scorpius (Ck)
28.06.2020 в 21:54
Тут как посмотреть - походу игры с участием Динамо это что-то из БДСМ
+4
0
НикНиколаев (Минск)
28.06.2020 в 21:25
С победой! Молодцы все!
Ответить
+8
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.06.2020 в 21:25
Монзуль респект за судейство. Десна-с победой!!!
Ответить
+13
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
28.06.2020 в 21:25
Ответить
+2
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
28.06.2020 в 21:24
ЩО ЦЕ БУЛО??????????????
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+4
-1
alex 66 (Кременчуг)
28.06.2020 в 21:31
Днище выпало у Дырки)))
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+6
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.06.2020 в 21:24
С победой,Десна! Заслужили! При честном судействе ДК не может победить.
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+9
-2
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scorpius (Ck)
28.06.2020 в 21:23
НеожЫданно)
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+5
-3
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Hugo64 (PARIS)
28.06.2020 в 21:23
ЩО ЦЕ БУЛО?
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+6
0
support (Kyiv)
28.06.2020 в 21:23
Ууууууу, то ли еще будет в последнем круге
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+7
-1
unnamed (Cape May)
28.06.2020 в 21:22
Это цирк шапито - а не Динамо Киев :-)
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+5
0
unnamed (Cape May)
28.06.2020 в 21:22
Это цирк шапито - а не Динамо Киев :-)
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+10
0
dmitroj88
28.06.2020 в 21:22
Несмотря на то, что Ахметов простимулировал Десну, ребята не опустили руки и до последнего давали бой Десне. Чувствуется нарастающее мастерство игроков и прослеживаются тренерские идеи. Ещё потерпеть пару лет и вот тогда попрет!!!
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+7
-5
ZSTV1223 (Черкаси)
28.06.2020 в 21:32
О так. Саме Ахметов винний в тому що Динамо програло Десні. Бігав там біля поля пачки з грошима під ноги гравцям Динамо кидав, а вони бідняги спотикались.
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+9
0
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scorpius (Ck)
28.06.2020 в 21:39
А Лесику кейсом с баблом попал по голове, аж сотрясение)
+6
0
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Aleksandr.t (Донецк)
28.06.2020 в 21:46
Если бы Ахметов был заинтересован в сливе ДК, Заря бы взяла вчера 3 очка. Не шизофрени.
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+5
0
aleks68
28.06.2020 в 22:24
смени пластинку дебил
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BohdanKoles (Київ)
28.06.2020 в 22:27
Слишком толсто
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0
0


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