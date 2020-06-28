Бабич о победе над Днепром-1: Была игра за 6 очков, и мы довольны, что ее выиграли

Главный тренер "Мариуполь" Александр Бабич прокомментировал победу над "Днепром-1" в матче 28-го тура УПЛ.

- Сегодня мы радуемся победе. Играли против лидера нашей группы за 6 очков. Играли против команды, которая хорошо укомплектована. Тем более, учитывая, что мы сыграли 120 минут в Кубке, я рад, что ребята выдержали, выполнили то, что мы от них требовали. И, наверное, мы немного удивили соперника агрессивной игрой. Пока были в равных составах, полностью контролировали игру. Так, были полумоменты у соперника, но я был уверен, что мы доведем игру до логического завершения - до победы. После удаления, когда пошла череда детских ошибок, больше стали нервничать. Могли и сыграть вничью. Матч давался, пока не остались в меньшинстве и получили ненужный пенальти. Детские ошибки у нас повторяются. У каждого есть право на ошибку, но хочется, чтобы их было меньше. Здоровье у нас от этих ошибок не прибавляется.

- Вы сделали 7 замен по сравнению с матчем против "Ворсклы". Насколько вы рисковали?

- Я говорил, что мы сделаем ротацию, дадим сыграть тем, кто будет готов функционально и психологически. Мы это делали целенаправленно, и я рад, что ребята, которые вышли, отработали на "отлично".

- Кащук забил после карантина уже третий гол. Довольны его прогрессом?

- Доволен. У него хорошая прическа, благодаря ней и забивает. Конечно, он добавляет. Мы говорим, что надо подпускать молодежь постепенно. Я ему говорил перед игрой, что он выходит в старте, он уверен и забьет. Самое главное - правильно отрабатывать без мяча, помогать команде работать в позиционной обороне.

- Вернулись в общую группу Путря и Танковский. Когда их можно ожидать в игре?

- Танковский только перед предыдущей игрой к нам присоединился, он лишь выполняет роль нейтрального в общей группе. Если он подойдет к стыковым матчам, будет хорошо. Что касается Путри, он находится в лучшем состоянии. За 15 дней у нас будет 5 матчей, и там будем снова делать ротацию. Думаю, того же Путри там и увидите на поле.

- Учитывая мартовские встречи с "Днепром-1" и сегодняшний матч, можно говорить, что в украинском футболе появилось новое интересное противостояние?

- Наверное, по-другому и быть не может. "Днепр-1" - лидер нашей группы. Так, легкий отпечаток остался от той игры, и я ребят немного мотивировал этим. Это хорошо. Приятно играть такие матчи. "Днепр-1" имеет квалифицированных футболистов, постоянно играет через короткий и средний пас, плюс присоединился итальянский специалист по тактике. Не дерби, но была игра за 6 очков, и мы довольны, что ее выиграли.