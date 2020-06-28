Михайленко о поражении от Мариуполя: Не хватило реализации и холоднокровья

Главный тренер СК "Днепр-1" Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение от "Мариуполя" в матче 28-го тура УПЛ.

- Два разных тайма. В первом была, наверное, равная игра. Сопернику больше повезло впереди - забили после первой же осмысленной атаки. Мы плохо сработали в обороне. Второй тайм был уже за нами. Обладая полным территориальным преимуществом и создавая моменты, к сожалению, не реализовали многочисленные моменты, особенно после стандартов. К сожалению, обидное поражение.

- С чем связаны замены Тейлора и Кравченко?

- Тейлор получил травму, поэтому его замена была вынужденной. А дальше нам нужно было оживить атаку, придать новый импульс в движении, поэтому вышли Ди Франко и Булеца.

- Александр Бабич сделал 7 замен в стартовом составе по сравнению с матчем против "Ворсклы". Стало для вас это неожиданным?

- Мы готовились к любому сценарию. Планировалось, что соперник может сыграть и с тремя, и с четырьмя защитниками. Мы были готовы.

- Чего не хватило, чтобы дожать "Мариуполь" в конце матча?

- Реализации и холоднокровья в последней трети. Мяч много было в штрафной, возле штрафной, но не хватило верных решений, чтобы выйти на ударную позицию. Хорошо играл вратарь, и немного не повезло, когда Адамюк дважды бил головой.