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Михайленко о поражении от Мариуполя: Не хватило реализации и холоднокровья

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник днепрян подвел итоги поражения от "моряков"

Михайленко о поражении от Мариуполя: Не хватило реализации и холоднокровья
Новина українською

Главный тренер СК "Днепр-1" Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение от "Мариуполя" в матче 28-го тура УПЛ.

- Два разных тайма. В первом была, наверное, равная игра. Сопернику больше повезло впереди - забили после первой же осмысленной атаки. Мы плохо сработали в обороне. Второй тайм был уже за нами. Обладая полным территориальным преимуществом и создавая моменты, к сожалению, не реализовали многочисленные моменты, особенно после стандартов. К сожалению, обидное поражение.

- С чем связаны замены Тейлора и Кравченко?

- Тейлор получил травму, поэтому его замена была вынужденной. А дальше нам нужно было оживить атаку, придать новый импульс в движении, поэтому вышли Ди Франко и Булеца.

- Александр Бабич сделал 7 замен в стартовом составе по сравнению с матчем против "Ворсклы". Стало для вас это неожиданным?

- Мы готовились к любому сценарию. Планировалось, что соперник может сыграть и с тремя, и с четырьмя защитниками. Мы были готовы.

- Чего не хватило, чтобы дожать "Мариуполь" в конце матча?

- Реализации и холоднокровья в последней трети. Мяч много было в штрафной, возле штрафной, но не хватило верных решений, чтобы выйти на ударную позицию. Хорошо играл вратарь, и немного не повезло, когда Адамюк дважды бил головой.

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В статье: ФК Мариуполь Дмитрий Михайленко УПЛ СК Днепр-1
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Источник:
СК "Днепр-1"
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Комментарии (4)
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Hugo64 (PARIS)
28.06.2020 в 22:03
вообще то не хватило мастерства -взлетели и...падать тяжело
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Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 21:58
Холоднокровие - свойство менять температуру тела в зависимости от температуры окружающей среды (у пресмыкающихся например). Автор, купи себе словарь
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Yurko-Zahid (Лаббок )
28.06.2020 в 22:16
Не треба бути занадто суворим до автора. Він - представник тієї ґенерації, що російську вже забули, а української ще не навчилися. Як їх навчали, так вони й знають.
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Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 23:03
Так надо же начинать учиться в конце концов! )
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