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Десна - Динамо 3:2. Видеообзор матча
Подопечные Рябоконя вырывают победу в концовке
Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура УПЛ между "Десной" и "Динамо".
Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Александра Ардашева (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)
Десна - Динамо 3:2
Голы: Егор Картушов 12, Ибрагим Каргбо 25 (авт.), Андрей Гитченко 90+1 - Виктор Цыганков 4, Виктор Цыганков 86
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Александр Филиппов (Сергей Старенький 85), Егор Картушов, Андрей Гитченко, Ефим Конопля, Филипп Будковский (Андрей Мостовой 74), Денис Фаворов, Орест Кузык (Андрей Тотовицкий 74)
Динамо: Георгий Бущан, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук 58), Виктор Цыганков, Александр Андриевский (Миккель Дуэлунн 63), Александр Караваев, Виталий Буяльский (Николай Шапаренко 87), Артем Шабанов, Ибрагим Каргбо (Карлос Де Пена 46), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Егор Картушов 27, Владислав Огиря 34 - Владимир Шепелев 28, Артем Шабанов 62