Десна - Динамо 3:2. Видеообзор матча

Дааа... Голы у десны конечно что то. Первый гол это такой пас, которому даже Месси, Хави и Иньеста обзавидуются, такие пасы надо включать в список лучших пасов всего евросезона. Второй гол, точнее автогол это нечто такое, что в нормальной спортивной игре вообще никогда не увидишь больше. Третий гол это какой то чудотворный удар головой, который происходит раз в 2000 ударов головой по воротам... Что против таких обстоятельств можно сделать ? извините, ничего нельзя. Это предначертано. Это злой рок, почему он преследует Динамо, не понятно даже кого спрашивать.