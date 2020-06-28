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Десна - Динамо 3:2. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

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Десна - Динамо 3:2. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура УПЛ между "Десной" и "Динамо".

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Александра Ардашева (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)
Десна - Динамо 3:2
Голы: Егор Картушов 12, Ибрагим Каргбо 25 (авт.), Андрей Гитченко 90+1 - Виктор Цыганков 4, Виктор Цыганков 86
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Александр Филиппов (Сергей Старенький 85), Егор Картушов, Андрей Гитченко, Ефим Конопля, Филипп Будковский (Андрей Мостовой 74), Денис Фаворов, Орест Кузык (Андрей Тотовицкий 74)
Динамо: Георгий Бущан, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук 58), Виктор Цыганков, Александр Андриевский (Миккель Дуэлунн 63), Александр Караваев, Виталий Буяльский (Николай Шапаренко 87), Артем Шабанов, Ибрагим Каргбо (Карлос Де Пена 46), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Егор Картушов 27, Владислав Огиря 34 - Владимир Шепелев 28, Артем Шабанов 62

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ
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Комментарии (6)
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v.grischuk (Винница)
28.06.2020 в 23:23
Последний гол - Супер!!!! Красиво!!!
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Steelen (Запорожье)
28.06.2020 в 23:04
Дааа... Голы у десны конечно что то. Первый гол это такой пас, которому даже Месси, Хави и Иньеста обзавидуются, такие пасы надо включать в список лучших пасов всего евросезона. Второй гол, точнее автогол это нечто такое, что в нормальной спортивной игре вообще никогда не увидишь больше. Третий гол это какой то чудотворный удар головой, который происходит раз в 2000 ударов головой по воротам... Что против таких обстоятельств можно сделать ? извините, ничего нельзя. Это предначертано. Это злой рок, почему он преследует Динамо, не понятно даже кого спрашивать.
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avatar
Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 22:30
Бущан совершенно не годится на роль первого вратаря Динамо. И дело даже не в бабочке, которую он пустил - со всеми бывает, а в том на каких нервах он весь матч.. Такой контраст с Пастом...
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НикНиколаев (Минск)
28.06.2020 в 23:17
Подпишусь. В Украине столько классных клиперов, но в ДК два нервных и нестабильных вратаря
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aleksey-se (Красноармейск)
28.06.2020 в 22:13
Красавцы! Вырвали три очка
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+4
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Arsenals (Днепр)
28.06.2020 в 23:18
НЕ вырвали,а отодрали за три очка!!!!
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